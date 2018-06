Russland hat die Europäische Union beschuldigt, für die Kämpfe in der Ostukraine mitverantwortlich zu sein. Die EU habe ein im Februar erlassenes Exportverbot für Spezialausrüstung und Militärgüter heimlich aufgehoben, teilte das russische Außenministerium mit. Das Embargo sei während der Massenproteste auf dem Maidan erlassen worden und ungeachtet der Militäroperationen in der Ostukraine annulliert worden, hieß es.

Ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton bestätigte, dass der Europäische Rat am 16. Juli beschlossen hatte, das Ausfuhrverbot aufzuheben. "Öffentlich, nicht wie behauptet heimlich." Das Exportverbot habe Materialien betroffen, die dafür hätten eingesetzt werden können, die Bevölkerung zu unterdrücken. Ein Waffenembargo für die Ukraine habe es nie gegeben.



Russland forderte die EU auf, das Exportverbot wieder zu erlassen. "Andernfalls wird die Verantwortung der Europäischen Union für das fortdauernde Blutvergießen im Südosten der Ukraine wachsen", hieß es in der Mitteilung. Die EU verletze ihre eigenen Regeln, keine Kriegstechnik und Ausrüstung in Länder zu exportieren, in denen damit bewaffnete Konflikte provoziert oder vertieft werden könnten.

Zudem kritisierte das russische Außenministerium, dass die EU nicht darauf reagiert habe, dass russisches Staatsgebiet von ukrainischem Territorium aus beschossen worden sei. Der Inlandsgeheimdienst FSB teilte mit, dass das Gebiet Rostow im Süden des Landes mehrfach von ukrainischem Staatsgebiet aus beschossen worden sei. Verletzte habe es nicht gegeben.