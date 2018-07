Theo Sommer, 85, war von 1972 bis 1992 Chefredakteur der ZEIT, danach ihr Herausgeber bis zum Jahr 2000. © Jakob Börner

Was ist eigentlich los in Europa? Die Welt brennt an allen Ecken und Kanten – im Nahen Osten, wo der Arabische Frühling umgeschlagen ist in einen eiskalten Winter demokratischen Missvergnügens, wo Israelis und Palästinenser sich zum x-ten Mal einen bewaffneten Konflikt ohne Aussicht auf Sieg oder Kompromissfrieden leisten und Syrien wie der Irak in blutiger Auflösung begriffen ist; in Afrika, wo Terrororganisationen wie die somalische Al-Shaabab und die zentralafrikanische Boko Haram ohnehin brüchige Staaten in die Anarchie treiben; und nicht zuletzt in der Ukraine, anderthalb Flugstunden nur entfernt, wo ein außer Kontrolle geratener Stellvertreterkrieg die alte Welt aufs Neue in einen Ost-West-Konflikt zu stürzen droht; gar nicht zu sprechen von der ständig steigenden Spannung im asiatisch-pazifischen Raum, in dem der Streit um ein paar öde Inselgruppen, Riffe und Atolle alte Hassgefühle zwischen China und seinen südlichen und östlichen Nachbarn neu belebt.

Europa aber – wo ist es? Es macht Urlaub. Wann hätte man das letzte Mal von Lady Ashton gehört, der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik? Von Monsieur van Rompuy, dem Präsidenten des Europäischen Rates? Oder auch von dem Immer-noch-Präsidenten der Europäischen Kommission José Manuel Barroso? Die Urlaubsstallwachen schneiden wohl Zeitungsartikel fürs Archiv aus. Sprecher aus dem zweiten Glied geben nichtssagende Statements ab. Die Chefs schweigen. Nur bei der Nato, die sich auf ihre als historisch angekündigte Septembersitzung in Wales vorbereitet, führt Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen das große Wort, reist nach Kiew und gießt Öl ins ukrainische Feuer; eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die der Allianz nach Afghanistan neues Leben einhauchen soll.

Obgleich es brennt an allen Ecken und Kanten, leistet sich die Europäische Union eine fatale Lücke zwischen Anspruch und Handeln – nicht nur eine Führungsschwäche, sondern ein Aussetzen jeglicher Führung. Die Bildung der neuen Kommission, die der EU Profil und Richtung geben könnte, wird aus kleinlichsten Gründen vertagt: Kirchturmhorizont, wo weltpolitischer Weltblick vonnöten wäre. Und auch die Außenminister der wichtigsten EU-Staaten – Deutschland, Frankreich, England, Polen – scheinen nicht in der Lage zu sein, ihre Urlaubstermine so abzustimmen, dass sie in Europas Namen gemeinsam ihre Stimme erheben und zur Vernunft mahnen können. Während sich die Historiker über die Lehren von 1914 die Finger wund schreiben, schlagen die amtierenden Staatsmänner sie in den Wind, schlafwandelnd auch sie, wenn sie die tit-for-tat-Sanktionen für der Staatsweisheit letzten Schluss halten.

Da ist es geradezu eine Erleichterung, wenn zwei ehemalige Außenminister, der Russe Igor Iwanow und der Brite Malcolm Rifkind, in einem gemeinsam verfassten Artikel vor dem Risiko eines neuen Kalten Krieges, ja einer Eskalation zum Atomkrieg, warnen. Und sie lassen es nicht mit Mahnungen bewenden, sondern machen praktische, aus Erfahrung gespeiste Vorschläge.

So verlangen sie ein Auseinanderrücken der westlichen und russischen Streitkräfte; einen ständigen Informationsaustausch über Manöver und Militärbewegungen, die zu Missverständnissen Anlass geben könnten; und politische Zurückhaltung beider Seiten nicht nur in der Ukraine, sondern auch darüber hinaus. Und mit Verve plädieren sie für eine Verdichtung des Dialogs zwischen der Nato und Moskau in der gegenwärtigen Krise, nicht den Abbruch der Kontakte.

Vor allem jedoch fordern sie eine große diplomatische Anstrengung wie einst die Helsinki-Konferenz, um den Abgrund zu überbrücken, der sich zwischen dem Westen und Moskau in Fragen der Sicherheit, der territorialen Integrität und der Menschenrechte aufgetan hat – eine Anregung, die auch in dieser Kolumne schon mehrmals gemacht worden ist. Es geht darum, die Einheit, die Sicherheit und den Wohlstand der Ukraine in einer Weise zu gewährleisten, die dem Westen wie den Russen "gibt, was sie brauchen, aber nicht alles, was sie wollen", um eine Formulierung des englischen Diplomaten Rodric Braithwaite aufzugreifen.

Sollte es dazu nicht kommen, so befürchten Iwanow und Rifkind, dann wachse die Gefahr, dass der weitere Verlauf der Krise von den Umständen, nicht vom politischen Willen der Beteiligten bestimmt wird – vom Zufall also statt vom klaren Urteil der Staatenlenker.

Die beiden haben absolut recht. Und Europa sollte sie kraftvoll unterstützen – was voraussetzt, dass bald wieder beherzte Reiter in den derzeit leeren EU-Sätteln sitzen.