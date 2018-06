Zehn Tage hatte es nach dem Tod des schwarzen Teenagers Michael Brown gedauert, der durch sechs Polizeikugeln starb. Erst dann äußerte sich US-Präsident Barack Obama. Und als er sich dann zu Wort meldete, enttäuschten seine Worte beinahe jeden in den Vereinigten Staaten.



Das Land ist zerrissen über das, was sich auf den Straßen der Kleinstadt Ferguson in Missouri zuträgt. Afroamerikaner und Mitkämpfer für die Bürgerrechte der schwarzen Minderheit kochen vor Zorn über die fortgesetzte Polizeigewalt gegen sie, Michael Brown war für sie als jüngster Fall der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die konservative Fraktion zeigt hingegen nur wenig Verständnis für das, was sie als eine Überreaktion auf einen ungeklärten Vorgang empfindet. "Die Demonstranten sind in rassischen Ressentiments der sechziger Jahre gefangen", schrieb Fred Siegel vom konservativen Think Tank Manhattan Institute.

Obama bemühte sich derweil, wie schon so oft, wenn es um Rassenbeziehungen in Amerika geht, allen Seiten gerecht zu werden. "Es gibt in zu vielen Gemeinden des Landes ein zu großes Misstrauen zwischen der Ordnungsmacht und der Bevölkerung", sagte er. Und: "In zu vielen Gemeinden des Landes werden farbige Männer, die von der Gesellschaft zurückgelassen wurden, lediglich als Objekte der Angst angesehen." Man solle aufhören, endete der Präsident sein knappes Statement, sich gegenseitig anzubrüllen und beginnen, einen Dialog zu führen.

Als sei er weiß

Das war selbst den wohlwollendsten Kommentatoren zu unentschieden. Das afroamerikanische Nachrichtenportal The Root schrieb zwar, dass Obamas Rede in der gegenwärtigen aufgeheizten Stimmung vielleicht "genau richtig" gewesen sei. Langfristig werde der Präsident allerdings nicht umhin können, zum größeren Problem der systematischen Gewalt durch den Staat gegen Afroamerikaner klar Stellung zu beziehen.

So verständnisvoll waren nicht alle Reaktionen. Der schwarze CNN-Kommentator Marc Lamont Hill kritisierte etwa, Obama habe sich einmal mehr davor gedrückt, die wahren Probleme zu nennen. "Obama muss das Thema der Rassen-Ungerechtigkeit direkt ansprechen. Das verlangt die Nation von ihm."

Die Klage von Hill war die Zuspitzung einer Stimmung, die Obama begleitet, seit er 2008 sein Amt angetreten hat. Schon während seiner Wahlkampagne im Jahr 2007 hatten sich Bürgerrechtler von ihm gewünscht, dass er sich für die Belange der Afroamerikaner stärker einsetzt. So wetterte während des damaligen Wahlkampfes der ehemalige Präsidentschaftskandidat Jesse Jackson, Obama führe sich auf "als sei er weiß".