Der Gouverneur von Missouri, Jay Nixon, hat die Nationalgarde angewiesen, für "Ruhe und Ordnung" in dem von Unruhen erschütterten Ferguson zu sorgen. Seit der schwarze Jugendliche Michael Brown in dem Vorort von St. Louis von einem Polizisten erschossen wurde, gibt es dort Ausschreitungen. Auch in der Nacht zum Montag gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei, bei denen die Beamten Tränengas einsetzten.

Nixon sagte, neben friedlichen Demonstranten gebe es in Ferguson immer mehr Personen, die anreisten, um sich an Straftaten zu beteiligen. Es habe Schüsse auf Polizisten und auf einen Zivilisten gegeben sowie Angriffe mit Molotow-Cocktails, Plünderungen, Straßenblockaden und Versuche zur Erstürmung einer Polizeiwache. Angesichts dieser "gezielten, koordinierten und zunehmenden Angriffe" ordne er den Einsatz der Nationalgarde an, hieß es in einer Mitteilung.



Nixon hatte vergangene Woche bereits die örtliche Polizei durch die Missouri Highway Patrol ersetzt. Deren Chef Ron Johnson sagte, der Polizeieinsatz am Sonntag sei eine Reaktion auf Schüsse, Plünderungen, Vandalismus und Demonstranten gewesen, die Brandsätze geworfen hätten.

Nixon sagte, er verurteile die Gewalt einzelner Menschen, die zunehmend die Bürger und die Betriebe in der Stadt gefährdeten. Die örtliche Polizeiführung entscheide darüber, wie viele Truppen eingesetzt würden, sagte Nixon, der als Gouverneur die Befugnis hat, den Einsatz der Nationalgarde gegen Ausschreitungen und Naturkatastrophen anzuordnen.

Zum ersten Mal entsendet Amnesty International eine Mneschenrechtsdelegation in die USA, um die Aktivitäten der Demonstranten und der Polizei zu beobachten. Das Team werde aus zwölf Personen bestehen, darunter auch Mitarbeiter, die die Menschen vor Ort in Methoden des friedlichen Protestes schulen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Das Team wird Zeugenaussagen sammeln, sich mit Offiziellen treffen und der Gemeinde Unterstützung anbieten." Die Delegation werden in Missouri bleiben, bis Amnesty ein Bild der Menschenrechtslage habe und effektiv am Schutz des Menschenrechte mitwirken könne.

Brown wurde von sechs Kugeln getroffen

Am 9. August hatte ein weißer Polizist den 18-jährigen Brown erschossen – obwohl dieser unbewaffnet war. Brown wurde laut einem privaten Obduktionsbericht von sechs Kugeln getroffen, zwei davon trafen seinen Kopf. Die Familie des 18-Jährigen hatte die unabhängige Autopsie in Auftrag gegeben, nachdem bereits örtliche Experten die Leiche untersucht hatten, berichtete die New York Times. Das US-Justizministerium kündigte aufgrund der "außergewöhnlichen Umstände" des Falls an, dass nach den Behörden von Missouri nun auch zusätzlich Experten auf Bundesebene eine Autopsie der Leiche vornehmen würden.

Die Bewohner von Ferguson protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt, dem Schützen unterstellen sie rassistische Motive. Vergangene Woche hatten die Ordnungskräfte von Missouri Ausgangssperren verhängt, um die Ausschreitungen unter Kontrolle zu bringen. Die erste Ausgangssperre in der Nacht zum Sonntag war jedoch von Hunderten Demonstranten missachtet worden. Es gab sieben Festnahmen, eine Frau wurde durch Schüsse lebensgefährlich verletzt.



Der Tod des Jugendlichen hat die Kontroverse um Rassismus und laxe Waffengesetze in den USA neu entfacht. Das Schicksal des Teenagers weckt Erinnerungen an den 17-jährigen Afroamerikaner Trayvon Martin, der im Februar 2012 in der Stadt Sanford in Florida erschossen worden war. Der Schütze George Zimmerman gab damals an, in Notwehr gehandelt zu haben, nachdem der unbewaffnete Teenager ihn geschlagen habe. Der Prozess gegen Zimmerman endete mit einem Freispruch.