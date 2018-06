Bundespräsident Joachim Gauck hat die deutsche Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs hervorgehoben. "Dieser Krieg begann in Westeuropa mit dem durch nichts zu rechtfertigenden Überfall Deutschlands auf das neutrale Belgien", sagte Gauck bei der Gedenkfeier in Lüttich, die an den Einmarsch deutscher Soldaten am 4. August 1914 erinnert. "Außerhalb Deutschlands war man entsetzt über die deutschen Truppen, vor allem über das Vorgehen gegen Zivilisten und über die Angriffe auf das kulturelle Erbe." Gauck erwähnte besonders die Zerstörung der berühmten Bibliothek von Leuven durch deutsche Truppen.

Deutsche Intellektuelle hätten in einem "noch heute beschämenden Appell" die Verbrechen und Angriffe auf Kulturgüter in Belgien für gerechtfertigt und sogar notwendig erklärt. Der Nationalismus habe "beinahe alle Herzen und Hirne verblendet", sagte Gauck. Er kritisierte das "eklatante Versagen der Diplomatie", die maßlose Propaganda und unerhörte Verteufelung des Feindes. Der Überfall auf Belgien habe schon am ersten Kriegstag gezeigt, "dass Verträge wertlos und zivilisatorische Standards außer Kraft gesetzt waren".

Die "bitteren, schrecklichen Lektionen" der Weltkriege sollten den Europäern klarmachen, dass der Frieden keine Selbstverständlichkeit sei: "Gerade hier in Belgien, wo das verfasste Europa zu Hause ist, ist der Ort, die europäische Einigung zu loben. Statt des Rechts des Stärkeren gilt in Europa heute die Stärke des Rechts." Gauck forderte ein aktives Eintreten für Freiheit, Recht und Toleranz. Die internationale Gemeinschaft dürfe nicht gleichgültig bleiben, wenn Menschenrechte missachtet und Menschen bedroht würden.

Auch heute würden politische, völkische oder religiöse Überzeugungen instrumentalisiert und als Rechtfertigung für Gewalt und Mord benutzt, warnte der Bundespräsident. "Immer noch verbreiten Fanatismus und Extremismus Angst und Schrecken." Die politisch Verantwortlichen von heute müssten nicht nur mit Worten, sondern auch mit ihrem Handeln zeigen, dass sie die Lektion des "Bruderkriegs" vor hundert Jahren wirklich gelernt hätten.

Vertreter von mehr als 80 Staaten in Lüttich

Die Gedenkveranstaltung sollte ein Zeichen der Versöhnung zwischen einstigen Feinden darstellen. Dafür war Gauck von Belgiens König Philippe und Königin Mathilde zu der Zeremonie an einem Alliierten-Denkmal in Lüttich empfangen worden. Hunderte Repräsentanten von mehr als 80 Staaten und internationalen Organisationen nehmen an der Feier teil, darunter ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus Europa. Weitere Veranstaltungen finden in Leuven und auf dem Soldatenfriedhof St. Symphorien nahe Mons statt. Auch in Großbritannien, das dem Deutschen Reich am 4. August 1914 den Krieg erklärte, sind Gedenkfeiern geplant. Bundespräsident Gauck besucht am Nachmittag die im Ersten Weltkrieg fast vollständig zerstörte Universitätsstadt Leuven.

25.000 deutsche Soldaten waren heute vor hundert Jahren in das neutrale Belgien einmarschiert. Sie griffen zunächst Liège (Lüttich) an und gingen mit großer Brutalität gegen den Widerstand der Bevölkerung vor. Dies war der Auftakt zum Ersten Weltkrieg, an dem sich bis zur Kapitulation Deutschlands im November 1918 mehr als 70 Staaten und damalige Kolonialgebiete beteiligten. 16 Millionen Menschen wurden im Ersten Weltkrieg getötet.