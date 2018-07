Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine "kraftvolle" Reaktion auf den erneuten Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen angeordnet. Die Streitkräfte seien angewiesen worden, hart zu reagieren, sagte ein Regierungsvertreter. Die Armee beschoss nach eigenen Angaben am Morgen bereits mehrere "Terror-Ziele" im Gazastreifen.



Militante Palästinenser hatten am Morgen Raketen auf den Süden Israels gefeuert, nachdem die 72-stündige Kampfpause in Gaza ausgelaufen war, ohne dass sich beide Seiten in Verhandlungen auf einen dauerhaften Waffenstillstand einigen konnten. Das israelische Militär teilte mit, am Freitagmorgen seien 18 Geschosse auf den Süden des Landes gefeuert worden. Zwei davon seien vom israelischen Abwehrsystem abgefangen worden. In Aschkelon unweit der Grenze zum Gazastreifen ertönten die Luftalarm-Sirenen. Israel hatte deutlich gemacht, militärisch zu reagieren, sollten erneut Raketen auf das Land abgefeuert werden.

Palästinensische Extremisten bestätigten den Abschuss von zehn Raketen. Der Betrieb am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wurde nach Ende der Feuerpause für 45 Minuten eingestellt. Der Flughafen liegt in der Reichweite der Raketen.

Israel brach die Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen nach dem erneuten Angriff ab. Das Land werde "nicht unter Beschuss verhandeln", sagte ein Regierungsvertreter.

Hamas stellt Bedingungen

Zuvor hatten die Palästinenser nach Angaben eines Hamas-Vertreters bei den Gesprächen mit Israel in Kairo eine Verlängerung der 72-stündigen Waffenruhe abgelehnt. Die Verhandlungen würden aber fortgesetzt, hatte es am Morgen noch geheißen. Israel hatte eine Ausweitung der Feuerpause befürwortet. Die Palästinenser hatten ihre Zustimmung an Bedingungen geknüpft: Sie wollten Israel dazu bewegen, die Blockade des Gazastreifens aufzuheben, palästinensische Gefangene freizulassen und einen Gaza-Seehafen zu öffnen.

1/12 Zwei Palästinenser kehren mit einem Esel in die stark zerstörte Stadt Beit Lahia zurück. © Suhaib Salem/Reuters 2/12 Eine palästinensische Frau sitzt nach der Rückkehr nach Beit Hanoun inmitten der Trümmer ihres Hauses. © Suhaib Salem/Reuters 3/12 Ein Mann läuft durch die Trümmer des von israelischen Raketen zerstörten Viertels Schedschaia in Gaza-Stadt. © Suhaib Salem/Reuters 4/12 In den Ruinen der Stadt Khuzaa sucht ein Palästinenser nach Gaskanistern. © Finbarr O'Reilly/Reuters 5/12 Palästinenser in ihrem Haus in Gaza-Stadt © Suhaib Salem/Reuters 6/12 Ein Mädchen sitzt vor dem Haus ihrer Familie in Gaza-Stadt auf einer Schaukel. © Suhaib Salem/Reuters 7/12 Das Minarett einer zerstörten Moschee in Gaza-Stadt © Finbarr O'Reilly/Reuters 8/12 Eine Frau passiert zerstörte Gebäude in der Stadt Beit Lahia. © Finbarr O'Reilly/Reuters 9/12 In den Trümmern eines Hauses in Rafah im südlichen Gazastreifen suchen Palästinenser nach Opfern. © Ibraheem Abu Mustafa/Reuters 10/12 Die Stadt Beit Hanoun nach den israelischen Luftangriffen © Suhaib Salem/Reuters 11/12 In den zerstörten Häusern des Viertels Schedschaia sucht ein Mann nach Polstern. © Finbarr O'Reilly/Reuters 12/12 Eine Frau bricht nach der Rückkehr in ihr Haus in Gaza-Stadt in Tränen aus. © Mohammed Salem/Reuters

In dem seit rund einem Monat anhaltenden Konflikt sind nach offiziellen Angaben im Gazastreifen 1.875 Palästinenser getötet worden. Auf israelischer Seite wurden 64 Soldaten und drei Zivilisten getötet. Die israelischen Streitkräfte hatten am 8. Juli einen Militäreinsatz gestartet, um die Waffenlager und Abschussrampen der militanten Palästinensergruppen zu zerstören, und so dauerhaft den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen zu unterbinden.