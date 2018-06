Eine von Israel ausgerufene siebenstündige Waffenruhe hat um neun Uhr Mitteleuropäischer Zeit begonnen. Sie solle für den Großteil des Gazastreifens gelten, teilten die Streitkräfte mit. Ausgenommen seien Gebiete, in denen die israelische Armee noch im Einsatz sei. Laut israelischen Medienberichten bezieht sich diese Einschränkung auf die Region von Rafah im südlichen Gazastreifen.



Generalmajor Joav Mordechai teilte mit, jeder Verstoß gegen die Waffenruhe werde sofortige Konsequenzen haben. Während der Feuerpause sollen humanitäre Hilfsgüter in das Gebiet am Mittelmeer gebracht werden. Außerdem sollen geflüchtete Palästinenser wieder in ihre Häuser zurückkehren können, schreibt die Zeitung Jerusalem Post.

Etwa zwei Stunden nach Beginn der Feuerpause gab es erste Vorwürfe, wonach Israel die Waffenruhe nicht eingehalten habe: Ein achtjähriges Mädchen sei beim Beschuss eines Flüchtlingslagers getötet worden, teilte ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums mit. Auch ein weiteres Lager sei beschossen worden, die palästinensische Regierung sprach von 15 Verletzten. Eine Sprecherin des israelischen Militärs erklärte, der Vorfall werde untersucht.

Eine am Freitag ausgerufene Feuerpause war nach kurzer Zeit gebrochen worden. Ein Sprecher der radikalislamischen Hamas teilte mit, auch die neue Waffenruhe sei einseitig erklärt worden. Israel wolle damit nur "von seinen Massakern ablenken", sagte Sami Abu Suhri. "Wir glauben nicht an diese Waffenruhe und rufen unser Volk zur Vorsicht auf."

Wenige Stunden vor dem Beginn der Waffenruhe wurde ein militanter Palästinenser-Führer bei einem israelischen Luftangriff getötet. Die Gruppe Islamischer Dschihad teilte mit, ihr Kommandeur im nördlichen Teil des Territoriums, Daniel Mansur, sei getötet worden, als sein Haus kurz vor der Morgendämmerung am Montag getroffen worden sei. Die Organisation Islamischer Dschihad ist ein enger Verbündeter der in dem Gebiet regierenden Hamas.

Israel hat seit dem Wochenende seine Bodenoffensive im Gazastreifen heruntergefahren, setzte jedoch Angriffe aus der Luft, vom Meer und mit Artillerie fort. Die meisten Soldaten seien bereits aus dem Gazastreifen abgezogen worden, berichteten israelische Medien. Sie hätten Stellungen in grenznahen Aufmarschräumen in Israel bezogen.



Beim Beschuss einer UN-Schule nahe Rafah sind am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet worden, teilte Aschraf al-Kidra, Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, mit. Israels Militär räumte ein, ein Ziel nahe einer UN-Schule im Gazastreifen beschossen zu haben. Gegolten habe der Angriff drei Militanten auf einem Motorrad, teilten die Streitkräfte mit. Die Konsequenzen des Angriffs würden geprüft.



Ban Ki Moon beklagt zunehmenden Antisemitismus

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und die USA kritisierten den neuerlichen Beschuss einer UN-Einrichtung. Ban nannte ihn eine "moralische Schandtat" und "kriminellen Akt", US-Außenamtssprecherin Jen Psaki sagte, die USA seien erschüttert über den "schandhaften" Vorfall.

Dem Gazakrieg sind seit dem Beginn vor knapp vier Wochen mehr als 1.800 Palästinenser und mehr als 60 Israelis zum Opfer gefallen. Die andauernden Kämpfe führten zu zunehmendem Antisemitismus, beklagen die Vereinten Nationen. Besonders in Europa seien mehr antisemitische Übergriffe vor allem im Zusammenhang mit Protesten gegen die Gewalt in Nahost zu beobachten, hieß es in einer Erklärung Bans. Gerade in Frankreich waren in den vergangenen Tagen mehrfach propalästinensische Demonstrationen in Krawalle und offene Gewalt umgeschlagen. Auch in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und anderen Ländern gab es Proteste mit vereinzelten antisemitischen Ausfällen.