Nach der Entführung von 44 UN-Soldaten auf den Golanhöhen haben sich Dutzende schwerbewaffnete Blauhelmsoldaten syrischen Rebellen entgegengestellt. Insgesamt 72 philippinische Soldaten verteidigten zwei belagerte Posten in der UN-Zone zwischen Syrien und Israel, sagte Oberst Roberto Ancan.



Die Vereinten Nationen arbeiten derzeit nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Freilassung der Soldaten. "Wir sprechen dazu mit allen Seiten", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in New York. "Unser erstes Ziel ist das Wohlergehen der Männer." Er forderte die Islamisten im Namen der Vereinten Nationen erneut dazu auf, die Soldaten freizulassen.



Die philippinischen Soldaten werden von den Angreifern belagert, nachdem sie sich geweigert hatten, ihre Waffen niederzulegen. Seine Truppen seien gut ausgerüstet und ausgebildet, sagte Ancan. Bislang seien zwar keine Schüsse gefallen, die UN-Soldaten seien jedoch kampfbereit. Der philippinische Präsident Benigno Aquino nannte die Situation auf den Golanhöhen angespannt, bislang erscheine die Lage aber stabil.

44 UN-Soldaten von den Fidschi-Inseln waren am Donnerstag auf der syrischen Seite der Golanhöhen gefangen genommen worden. Die Männer seien am Leben und unverletzt, sagte ein fidschianischer Militärkommandant.

Al-Nusra-Front in Verdacht

Bundespräsident Joachim Gauck verurteilte die Entführung. In einem Telegramm an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon nannte er sie eine "eklatante Verletzung des Völkerrechts".



Laut arabischen Medienberichten soll es sich bei den Entführern um Angehörige der radikal-islamischen Al-Nusra-Front handeln. Die Vereinten Nationen wollten sich nicht festlegen, welche bewaffnete Gruppe die UN-Soldaten in ihrer Gewalt hat. Neben der Al-Nusra-Front seien weitere Rebellengruppen in der Region aktiv.



Die entführten Soldaten gehören der UN-Beobachtertruppe für Truppenentflechtung (Undof) an, die eine 1974 zwischen Israel und Syrien geschlossene Waffenruhe überwacht. Zur Undof-Mission gehören derzeit rund 1.200 Soldaten aus sechs Ländern: Indien, Irland, den Niederlanden, Nepal, den Philippinen und den Fidschi-Inseln.



Die westlichen zwei Drittel, etwa 1.200 Quadratkilometer, der Golanhöhen wurden 1967 von Israel besetzt und 1981 annektiert, was die internationale Staatengemeinschaft nicht anerkennt. Die übrigen 510 Quadratkilometer blieben unter syrischer Kontrolle.