Wenige Stunden nachdem US-Präsident Barack Obama "gezielte Luftangriffe" gegen die Rebellengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak genehmigt hatte, fliegt die US-Luftwaffe Angriffe auf Dschihadisten-Stellungen im Irak. US-Kampfflugzeuge hätten IS-Stellungen angegriffen, nachdem die Dschihadisten kurdische Verteidiger der Stadt Erbil mit Artillerie beschossen haben, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby. Auch US-Soldaten hätten sich in der Nähe befunden.

Zwei F18-Kampfjets hätten 220 Kilogramm schwere Bomben nahe Erbil abgeworfen, berichtete der TV-Sender NBC. Der Sender CNN berichtete von lasergelenkten Präzisionsbomben.

Obama hatte am Morgen "gezielte Luftangriffe" gegen die Kämpfer der Sunnitenorganisation genehmigt, um einen Völkermord zu verhindern und den Vormarsch der Extremisten zu stoppen. In Erbil haben US-Militärberater ein gemeinsames Einsatzzentrum mit der irakischen Armee eingerichtet. Zudem gibt es dort ein US-Generalkonsulat. In der 1,5-Millionen-Stadt leben auch viele westliche Mitarbeiter von Erdölfirmen.

Extremisten des Islamischen Staates hatten in den vergangenen Tagen im östlichen Umkreis von Mossul sämtliche von Christen bewohnte Städte erobert, darunter Karakosch, Tal Kaif, Bartella und Karamlesch. Im Südwesten von Erbil kam es ebenfalls zu zahlreichen Angriffen der Rebellengruppe. IS-Kämpfer eroberten zudem den größten Staudamm des Landes und erlangten damit die Kontrolle über die Wasser- und Stromversorgung weiter Landesteile.



Seit Wochen zwingen die Dschihadisten die Bevölkerung, sich ihrer radikalen Auslegung des islamischen Rechts der Scharia zu beugen. Rund 40.000 Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden sind geflüchtet und harren auf einem Berg im Nordirak aus.

Die USA dürften nicht wegschauen, wenn ein Massaker oder gar ein Völkermord drohe, sagte Obama am Freitagmorgen und ordnete den Abwurf von Hilfsgütern für die Jesiden an.

Neue Bodenkampftruppen will Obama jedoch nicht in den Irak schicken. Die USA hatten Ende 2011 die letzten US-Truppen aus dem Irak abgezogen und damit den umstrittenen Militäreinsatz beendet, den sein Vorgänger George W. Bush mit der Invasion 2003 begonnen hatte.