Bei einem Anschlag auf eine sunnitische Moschee nordöstlich von Bagdad sind mindestens 73 Menschen getötet worden. Das berichteten Mitarbeiter des Krankenhauses in der Stadt Al-Mikdadija. Die Moschee liegt in dem Dorf Imam Wais am Rande der Stadt. Augenzeugen berichteten, die Angreifer hätten das Gebetshaus gestürmt und um sich geschossen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.



Laut dem Nachrichtensender Al-Arabija waren die Täter schiitische Milizionäre. Die Angreifer wollten sich dem Sender zufolge für einen Sprengstoffanschlag rächen. Nach dem Angriff habe es außerhalb der Moschee Zusammenstöße gegeben. Das Nachrichtenportal Al-Mada berichtete unter Berufung auf die Polizei, bei einer Explosion in derselben Region seien vier Kämpfer einer schiitischen Miliz getötet worden.



In der Region um Al-Mikdadija gibt es seit Wochen immer wieder heftige Kämpfe zwischen regierungstreuen Einheiten und der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS), wie Al-Mada weiter berichtete. Die Gruppe hat große Teile des Nordiraks unter ihre Kontrolle gebracht und dort einen Gottesstaat ausgerufen. Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten besteht im Irak schon seit Langem.