Die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) will für die Freilassung einer 2013 entführten Amerikanerin 6,6 Millionen Dollar (5 Millionen Euro) Lösegeld erpressen. Die 26-Jährige soll bei einem humanitären Einsatz in Syrien unterwegs gewesen sein, als sie Anfang August 2013 gekidnappt wurde, berichteten die TV-Sender NBC und ABC. Die Sender berufen sich auf einen Vertreter der Familie, die den Namen der Geisel zu deren Schutz nicht veröffentlichen will. Die IS-Extremisten forderten die USA den Berichten zufolge auch dazu auf, die pakistanische Neurowissenschaftlerin Aafia Siddiqui freizulassen. Siddiqui war 2010 wegen des Angriffs auf US-Soldaten in Afghanistan zu 86 Jahren Haft verurteilt worden.

Die betroffene Frau soll eine von mindestens vier Amerikanern sein, die derzeit noch in Syrien und im Irak festgehalten werden. Die Islamisten drohen mit neuen Morden an Amerikanern wie etwa an dem Journalisten Steven Sotloff, der seit 2013 in Syrien vermisst wird. Ein Video der Enthauptung des US-Journalisten James Foley hatte weltweit Entsetzen ausgelöst.

Unterdessen wurde in Syrien ein für den Islamischen Staat kämpfender US-Bürger getötet. Das gab die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Caitlin Hayden, in Washington bekannt. Genauere Angaben zu den Umständen machte sie nicht. Allerdings betonte sie: "Wir nutzen weiterhin jedes uns zur Verfügung stehende Mittel, um einzelne Personen davon abzuhalten, ins Ausland zu gehen und sich dem Dschihad anzuschließen." Zudem würden Rückkehrer in die USA genau beobachtet.



Die Gruppe Islamischer Staat hat nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte allein in Syrien mehr als 50.000 Kämpfer, von ihnen seien rund 20.000 aus dem Ausland. Westliche Länder befürchten, dass mit dem Dschihad sympathisierende Staatsbürger aus den Kampfgebieten zurückkommen und dann in ihren Heimatländern Anschläge verüben könnten.