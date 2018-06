Die israelische Armee hat mitgeteilt, gezielt einen Finanzleiter der im Gazastreifen herrschenden Hamas getötet zu haben. Das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte, dass es sich bei dem bei einem Luftangriff getöteten Mann um Mohammed al-Ghul handelt. Laut Israel sei al-Ghul für die Überweisung von Geldern für Terrorzwecke zuständig gewesen.



Nach Angaben des israelischen Finanzministers Jair Lapid wolle Israel nun auch neben der finanziellen die politische Führung der Hamas verstärkt ins Visir nehmen. Mitglieder der Hamas-Führung im Ausland sollen gezielt angegriffen werden, sagte Lapid. "Die ranghohen Hamas-Funktionäre müssen wissen, dass wir sie jagen und fassen werden, und dass sie den Preis für das zahlen werden, was sie im Süden Israels anrichten", sagte Lapid. "Niemand ist gefeit – nicht die politische Führung, und nicht die Exilführung."

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu stellt sich derweil auf eine Fortsetzung des Gazakrieges auch im kommenden Monat ein. Bei einer Kabinettssitzung am Sonntag sagte Netanjahu, Israel werde seine Militäroffensive fortsetzen, bis von der Hamas kein Beschuss mehr zu erwarten sei. "Das kann einige Zeit dauern", sagte der Regierungschef und rief alle Bewohner des Gazastreifens dazu auf, "jedes Gelände zu verlassen, von dem aus die Hamas Terrorattacken auf uns startet. Diese Orte sind allesamt für uns ein Angriffsziel". Die Warnung hatte die Armee zuvor auch via Handy-Nachrichten und Flugblättern an die Bewohner verteilt.

Attacken am Wochenende fortgesetzt

Auch an weiteren Fronten geriet Israel am Wochenende unter Raketenbeschuss. Auf den von Israel besetzten Golanhöhen waren am Sonntag nach Armeeangaben fünf aus Syrien abgefeuerte Raketen eingeschlagen. Bereits am Samstag waren zudem im Norden Israels zwei aus dem Libanon abgefeuerte Raketen eingeschlagen. Dabei gab es offenbar keine Opfer oder Schäden. Netanjahu drohte angesichts des Beschusses mit Angriffen auf Syrien und den Libanon: "Es gibt keine Immunität für irgendjemanden, der auf Israelis schießt. Dies gilt für jedes Gebiet und jede Grenze."

Auch Israels Luftwaffe setzte ihre intensiven Attacken auf den Gazastreifen am Wochenende fort. Ein fünfstöckiges Haus in Gaza sei nach massivem Beschuss zusammengebrochen, berichtete der israelische Rundfunk. In Rafah im Süden des Gazastreifens sei das Innenministerium der Hamas beschossen worden. Am Samstag hatte die Armee zwei Bomben auf ein 13-stöckiges Hochhaus in Gaza abgeworfen und es damit vollständig zerstört.