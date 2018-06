Kurz vor Ablauf der dreitägigen Waffenruhe in Nahost haben sich Israel und die Hamas auf eine Verlängerung geeinigt. Einer in Kairo erzielten Übereinkunft zufolge wollen beide Seiten mindestens für weitere fünf Tage auf Angriffe verzichten. Isat al-Rischek, ein ranghohes Mitglied der radikalislamischen Hamas, bestätigte die Einigung auf Twitter.



Zuletzt bestand in den Verhandlungen weiterhin keine Einigkeit über zwei Hauptfragen: die Entwaffnung der palästinensischen Hamas-Bewegung einerseits und die Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens andererseits. Die ägyptischen Vermittler schlugen daher vor, unabhängig von diesen Punkten zunächst einen längerfristigen Waffenstillstand zu vereinbaren – und waren erfolgreich.



Kurz vor dem Durchbruch hatten militante Palästinenser noch vor Ablauf der geltenden Feuerpause Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee griff daraufhin nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Ziele palästinensischer Extremisten im Gazastreifen an, wie Armeesprecher Peter Lerner via Twitter mitteilte.



Nach Angaben des Sprechers des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, Aschraf al-Kidra, wurde bei den Angriffen niemand verletzt. Es seien unbebaute Gebiete im nördlichen und südlichen Gazastreifen getroffen worden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Angriffe als Antwort auf den Beschuss angeordnet. Die im Gazastreifen herrschende Hamas erklärte, sie sei für die Raketen auf Israel nicht verantwortlich. Die radikalislamische Organisation erklärte ihrerseits, Israel habe die Waffenruhe verletzt.

Netanjahu kritisiert geplante UN-Untersuchung

Unterdessen warf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem UN-Menschenrechtsrat vor, dass durch dessen geplante Untersuchung des Gaza-Konflikts eine Terror-Organisation wie die Hamas legitimiert würde. Der Rat will einen Ausschuss einsetzen, der im Gaza-Konflikt alle Verstöße gegen internationales Recht und die Menschenrechte prüfen soll. Statt die Verteidigung Israels gegen Raketenangriffe aus dem Gazastreifen zu prüfen, müsse sich die UN-Untersuchungskommission vielmehr "mit Damaskus, Bagdad und Tripolis" beschäftigen.



Der UN-Menschenrechtsrat sehe "über Massaker hinweg", die in anderen Konfliktgebieten der Region begangen würden, und beschäftige sich stattdessen mit der Rolle der "einzigen Demokratie" im Nahen Osten, sagte Netanjahu. Auf diese Weise werde "mörderischen Terrororganisationen" wie der radikalislamischen Hamas und der Gruppe Islamischer Staat (IS), die im Irak und in Syrien auf dem Vormarsch ist, Legitimität erteilt.