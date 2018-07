Syrische Rebellen haben einen Grenzübergang zu Israel erobert. Das meldete die der Opposition nahestehende syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Das israelische Militär bestätigte die Meldung, wie die Zeitung Haaretz berichtet.

Bei den Gefechten seien mindestens 20 syrische Soldaten sowie eine nicht bekannte Zahl von Extremisten der al-Nusra-Front und anderer islamistischer Gruppen getötet worden, berichtete die Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Gefechte in der Nähe von Qunaitra gingen weiter.

Die israelische Armee hat die Gegend um den Grenzübergang Quneitra und um den Berg Bental zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Ein Teil des Grenzüberganges sei in Flammen aufgegangen. Auch auf der israelischen Seite war Feuer zu sehen, wie Augenzeugen berichteten.



Zur Zugehörigkeit der syrischen Kämpfer gibt es von israelischer Seite keine eindeutige Angabe. Die Rebellen gehörten entweder zur Freien Syrischen Armee (FSA) oder zur Al-Nusra-Front. Es sei nicht das erste Mal, dass sie versuchten, einen Grenzposten zu erobern. Rebellen aus Syrien hatten bereits im Juni 2013 den einzigen Übergang zu Israel kurzzeitig eingenommen.

Das israelische Militär rief zur Vorsicht auf. Die Bauern in der Region erhielten die Anweisung, sich vom Grenzzaun fernzuhalten. Eine Straße in der Nähe der Grenze wurde blockiert. Anweisungen zur Evakuierung gab es jedoch nicht.

Symbolische Bedeutung

Die Einnahme des Grenzübergangs habe eher symbolischen und weniger strategischen Wert, hieß es von Seiten der syrischen Rebellen. Mehrere oppositionelle Milizen hatten am Morgen verkündet, sie wollten Quneitra und das Umland von syrischen Truppen "befreien". Für die Einwohner der von Regierungstruppen belagerten Dörfer rundum sei die Einnahme des Grenzpostens eine Erleichterung, wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet.

Am Morgen wurde ein israelischer Soldat auf den Golanhöhen von einem in Syrien abgefeuerten Querschläger getroffen und verletzt. Die israelische Armee griff im Anschluss zwei Militärposten der syrischen Armee an.



Israel hatte die Golanhöhen 1967 von Syrien erobert. International wird die Besetzung nicht anerkannt.