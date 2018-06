Nach dem Ende der Waffenruhe im Gaza-Konflikt ist es den zweiten Tag in Folge wieder zu Luftangriffen gekommen. Als Reaktion auf den erneuten Raketenbeschuss setzte Israel sein Bombardement fort. Mehr als 20 Ziele im Gazastreifen seien beschossen worden, teilte das Militär mit. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben zwei Moscheen und drei Häuser zerstört.



Die Extremisten in dem von der radikalen Hamas beherrschten Küstengebiet schossen ihrerseits weitere fünf Raketen auf Städte im israelischen Süden ab. Schaden richteten sie nicht an. Am Freitag hatten sie mindestens 57 Raketen abgefeuert.



Auf palästinensischer Seite gab es erneut Opfer. Bei den israelischen Angriffen seien seit Freitagmorgen fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, Aschraf al-Kidra, auf seinem Twitter-Account mit. Rund 30 Personen seien verletzt worden.



Seit Ausbruch des Krieges vor rund vier Wochen wurden mehr als 1.900 Menschen im Gazastreifen getötet. 67 Israelis kamen ums Leben, darunter drei Zivilisten.

Israel will Verhandlungen ohne Kämpfe

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte die Gespräche in Kairo trotz der Kämpfe fortsetzen wollen, die Feuerpause wollte sie nicht verlängern. Israel hatte das abgelehnt. "Es wird keine Verhandlungen unter Feuer geben", sagte Regierungssprecher Mark Regev.

Die Fronten zwischen den Konfliktparteien sind festgefahren. Israel fordert, dass die Hamas entwaffnet wird oder sich zumindest nicht mehr neu bewaffnen kann, während die Hamas eine Aufhebung der Blockade des Gazastreifens erreichen will. Die radikalen Palästinenser beharren darauf, ihre Waffen zu behalten. Eine baldige Fortsetzung der Verhandlungen über eine längerfristige Waffenruhe zeichnete sich nicht ab.