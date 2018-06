UN-Experten sehen die Jesiden im Irak der unmittelbaren Gefahr von Massakern ausgesetzt. Den Vereinten Nationen lägen überprüfte Berichte vor, wonach die Truppen der Terrorgruppe Islamischer Staat die Jesiden und andere Andersgläubige systematisch in die Enge trieben, sagte der UN-Sonderberichterstatter Christof Heyns.

Berichterstatterin Rashida Manjoo sagte, IS-Mitglieder hätten Hunderte von Kindern und Frauen entführt und viele von ihnen vergewaltigt. Zahlreiche Frauen seien ermordet worden. "Solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen unterbunden und bestraft werden", forderte Manjoo. Auch die Sonderberichterstatterin für Minderheiten, Rita Izsák, forderte die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Es müsse alles getan werden, um "massenweise Gräueltaten und möglicherweise gar einen Völkermord" an den Jesiden zu verhindern, sagte sie. Die irakische Regierung und die internationale Gemeinschaft stünden in der Pflicht, die Flüchtlinge zu schützen.

Auch die Situation der Jesiden, die sich vor der IS ins irakische Sindschar-Gebirge retten konnten und nun von der Zivilisation abgeschnitten sind, wird immer prekärer. Die Flüchtlinge sind ohne Wasser und Nahrung im Gebirge eingeschlossen. "Sie werden stündlich weniger. Sie sterben", sagte der Sprecher des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, Holger Geisler. Nach Informationen des Zentralrats verloren innerhalb nur eines Tages 300 Kinder ihr Leben. "Sie sterben an Hunger und Durst oder weil sie Blätter oder Baumrinde essen und dadurch vergiftet werden oder daran ersticken."



Unterschiedliche Quellen gehen davon aus, dass sich noch 20.000 bis 40.000 Jesiden im Sindschar-Gebirge aufhalten. Etwa 50.000 Menschen sind nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR von dort aus in die kurdischen Autonomiegebiete und nach Syrien geflohen. Die Menschen seien erschöpft und dehydriert, viele hätten bei Temperaturen von bis zu 45 Grad einen Hitzeschlag erlitten, teilte das Hilfswerk mit.