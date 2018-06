Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, will die Botschaft von Ecuador in London bald verlassen. Das kündigte er bei einer Pressekonferenz an. "Ich werde die Botschaft bald verlassen", sagte der 43-Jährige. Ein Datum nannte er nicht. Auch äußerte er sich nicht dazu, unter welchen Bedingungen er die Botschaft verlassen will.



Er werde dies nicht aus den Gründen tun, die verschiedene Medien vor der Pressekonferenz genannt hatten, sagte Assange. Unter anderem Skynews hatte berichtet, der Wikileaks-Gründer habe gesundheitliche Probleme. Daher war spekuliert worden, Assange werde sich sofort der Polizei stellen. Er sagte dazu jedoch lediglich, dass der Aufenthalt in der Botschaft seiner Gesundheit nicht gut getan habe.

WikiLeaks-Sprecher Kristinn Hrafnsson stellte anschließend klar, dass Assange die Botschaft erst verlassen werde, wenn die britische Botschaft ihm freies Geleit für eine Ausreise nach Ecuador garantiere. Er sei nicht bereit, sich zu stellen. Eine Korrespondentin des britischen Guardian twitterte unter Berufung auf Hrafnsson, dass Assange bereit sei, die Botschaft jederzeit zu verlassen. Doch werde er sich nicht selber stellen.

Zudem habe Hrafnsson gesagt, dass Assanges baldiges Verlassen der Botschaft eher eine Hoffnung sei als ein Plan. Ecuadors Außenminister Ricardo Patiño erklärte, sein Land bemühe sich weiter um eine diplomatische Lösung.

Der Australier sitzt seit mehr als zwei Jahren in der Botschaft von Ecuador in der britischen Hauptstadt fest. Er war im Juni 2012 in die Botschaft geflohen, nachdem er alle Rechtsmittel gegen ein Auslieferungsgesuch der schwedischen Justiz ausgeschöpft hatte. Gegen Assange wird in Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt. Er bestreitet die Vorwürfe. Assange befürchtet auch, dass er an die USA ausgeliefert werden könnte, falls die Behörden ihn dort wegen Geheimnisverrats anklagen sollten.