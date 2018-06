Katar hat sich von der radikalislamischen Miliz Islamischer Staat (IS) distanziert. Das Emirat unterstütze extremistische Gruppen wie IS in keiner Weise und werde dies auch nicht tun, sagte Außenminister Chaled al-Attijah in einer am Samstag verbreiteten Erklärung. Die Ansichten, die gewalttätigen Methoden und die Ziele des IS seien abstoßend. Die Hinrichtung des US-Journalisten James Foley durch IS verurteilte Al-Attijah als barbarischen Mord.

Katar reagiert damit auch auf Äußerungen von Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU). Müller nannte im Zusammenhang mit der Finanzierung der IS-Miliz das Emirat Katar. Die Bundesregierung sprach in einer Klarstellung von einem Missverständnis. Sie hat nach Angaben des Außenministeriums keine Erkenntnisse über eine Unterstützung der Miliz durch das Emirat. Eine Sprecherin Müllers betonte, der Minister habe sich nur auf entsprechende Presseberichte bezogen.

Die Terror-Gruppe Islamischer Staat nimmt für sich in Anspruch, den sunnitischen Islam zu vertreten. In Katar ist dieser Staatsreligion. In Diplomaten- und Oppositionskreisen wird Katar vorgeworfen, nicht nur wie Saudi-Arabien und der Westen gemäßigte Rebellen zu unterstützen, sondern auch solche, die einen streng islamischen Staat errichten wollen. Al-Attijah wies diese Darstellung als schlecht informiert zurück. Das Ziel Katars sei es, nach besten Kräften zu Frieden und Gerechtigkeit in der Region beizutragen. Er forderte gemeinsame Anstrengungen, um die Gewalt im Irak und in Syrien zu beenden.



Anfang Juni ist die Miliz Islamischer Staat in den Irak eingedrungen und hat seither weite Teile im Westen des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Kurdische Kämpfer versuchen derzeit, die Dschihadisten mithilfe der US-Luftwaffe und der irakischen Armee zurückzudrängen. Auch im Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien ist die Gruppe aktiv.