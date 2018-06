40 Millionen Kurden gibt es – es ist das größte Volk der Erde ohne einen eigenen Staat. Doch das wird sich ändern: Durch die unentschiedene Politik in Bagdad, den Krieg in Syrien und den Einmarsch der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak ist die Gründung eines unabhängigen Kurdistans im heutigen Irak nur eine Frage der Zeit. Ein solcher Staat würde die Region stabilisieren und auch einen Bürgerkrieg im Irak zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden verhindern.

Der Irak existiert schon seit einigen Jahren nicht mehr. Er ist eine Illusion, an der sich der Westen festhält, weil er noch in den alten Schemata der nationalen Integrität denkt und davon ausgeht, dass Veränderungen zu unberechenbaren Krisen führen. Der Irak war und ist auch nie wirklich sicher gewesen, weder für den Westen noch für die Bürger des Landes. Die schiitisch geprägte Regierung Malikis hat durch ihre Politik der Abspaltung und Unterdrückung der Sunniten das Land an den Abgrund gebracht. Sie ist weder fähig noch willens, das Morden von IS zu beenden und die Bürger des Iraks gegen den Terror zu schützen.



Das Vertrauen der Kurden, Sunniten und Schiiten ist schon lange passé. Ein neuer Versuch, eine "nationale Einheit" zu beschwören, wird keinen Erfolg haben, weil es keine irakische Nation gibt, mit der sich die Ethnien identifizieren würden. Ein einst künstlicher Staat wurde von den Alliierten des Ersten Weltkriegs verfestigt. Seine zahlreichen Ethnien und Religionen haben jedoch nie eine nationale Identität entwickelt. Eine sunnitische Minderheit unter der Führung der Baathisten unterdrückte mit ihrer Vision eines arabischen Nationalismus Kurden, Schiiten und andere Gruppen. Eine tiefe Zerrissenheit und Misstrauen, eine noch nicht verarbeitete transgenerationale Traumatisierung der Völker beherrscht weiterhin den Irak.

Jan Ilhan Kizilhan ist promovierter Psychologe und Orientalist, Professor und Leiter des Studiengangs für Soziale Arbeit mit psychisch Kranken und Suchtkranken in Villingen-Schwenningen. Zudem berät er verschiedene Institutionen zum Nordirak. Die von der Terrorgruppe Islamischer Staat terrorisierten Gebiete kennt er gut durch Forschungsreisen.

Aus der Sicht des Westens war der Irak als Staat sicherlich bis 2003 noch stabil, wie eben Libyen oder Ägypten. Unter der Diktatur des Saddam-Regimes hat es aber in dieser Zeit alle Formen von Menschenrechtsverletzungen gegeben, von Haft, Folter, Vergewaltigung, Massaker und Vertreibung bis zum Genozid, man denke an die Giftgasangriffe gegen die Kurden 1988 in Halabja.

Kurden Herkunft, Sprache und Religion Weltweit gibt es etwa 30 bis 40 Millionen Kurden, die Hälfte davon lebt in der Türkei. Die übrigen verteilen sich auf den Irak, den Iran und Syrien. In Deutschland lebt etwa eine Million Kurden. Die meisten sprechen Kurdisch, wobei es vier Hauptdialekte gibt: Kurmandschi, Sorani, Sasaki und Gorani. Allerdings können viele Kurden kein Kurdisch, weil ihre Sprache lange verboten war. Deshalb sprechen sie als Erst- oder Zweitsprache Türkisch, Persisch oder Arabisch. Die meisten Kurden sind sunnitische Muslime, es gibt aber auch Schiiten, Aleviten, Jesiden, Christen und Juden. Syrien In Syrien haben die Kurden weite Teile des Nordens unter ihrer Kontrolle. Inmitten der Aufstände im Rest des Landes haben sie eine Autonomie ausgerufen, die sie "Rojava" nennen. Die unterteilt sich in Kantons mit Lokalregierungen. Gleichzeitig bekämpfen syrische Kurden die Terrorgruppe „Islamischer Staat“. Die politischen Akteure, vor allem die Schwesternpartei der PKK, die Demokratischen Union (PYD), streben nach Eigenständigkeit, Autonomie und einer föderativen Lösung innerhalb Syriens. Iran Im Iran werden die ethnischen und religiösen Rechte der Kurden und anderen Minderheiten unterdrückt. Militärische Kämpfe der Kurden gegen die iranische Armee finden nur noch vereinzelt statt. Die kurdischen Parteien haben ihre Camps aus dem Iran in die kurdischen Berge des Iraks verlagert. Irak Die Situation im Irak unterscheidet sich zu der in den anderen Ländern. Schon unter dem Diktator Saddam Hussein entwickelten die Kurden mit Unterstützung der USA seit 1990 eigene staatliche Strukturen und Behörden. Dank der Kontrolle über wichtige Erdölvorkommen und Förderanlagen sind sie wirtschaftlich nahezu unabhängig.



Ich gehe so weit und behaupte, dass durch die Aufrechterhaltung dieses eigentlich nicht mehr existierenden Staates Irak die Region destabilisiert würde. Dieses Vakuum der Paralysierung im Irak ermöglicht es den Terrorgruppen, in das Land einzudringen und Angst und Schrecken im ganzen Mittleren Osten zu verbreiten. Von welcher Stabilität ist hier also die Rede?

Ich frage mich, woher der Gedanke kommt, ein unabhängiges Kurdistan destabilisiere die Region. Der Krieg in Syrien und das Festhalten am Assad-Regime mit der Intention, Syrien stabil zu halten, haben Tausende Menschen das Leben gekostet. Ist das Stabilität?