Die Ausschreitungen in Libyen nehmen weiter zu. Nach Regierungsangaben starben am Wochenende 22 Menschen bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Milizen in der Umgebung der Hauptstadt Tripolis. Mehr als 70 Verletzte seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Schwere Gefechte gab es unter anderem erneut am bereits beschädigten internationalen Flughafen. Dort steht weiterhin ein Tanklager in Flammen. Feuerwehrleuten ist es bislang nicht gelungen, den Brand zu löschen.

Als eines der letzten westlichen Länder kündigte Großbritannien nun die Schließung seiner Botschaft an. Das Risiko, ins Kreuzfeuer zu geraten sei zu hoch, sagte der britische Botschafter Michael Aron. Das Außenministerium in London teilte mit, dass ein Schiff der britischen Marine in Tripolis eingetroffen sei, um Briten und andere Ausländer an Bord zu nehmen. 100 bis 300 Briten sollen sich noch in Libyen befinden.



Deutschland hatte sein Botschaftspersonal bereits am Montag aus Tripolis abgezogen, die Botschaft aber nicht geschlossen. Deutsche Staatsbürger sind aufgerufen, Libyen zu verlassen. Die USA und die Vereinten Nationen (UN) haben ihre Vertretungen ebenfalls evakuiert. 2012 waren bei einem Angriff auf das US-Konsulat in Bengasi der damalige Botschafter Chris Steven und drei weitere Konsulatsmitarbeiter ums Leben gekommen.

1.800 Ägypter sollen von Djerba nach Hause fliegen

Angesichts der Eskalation drängen immer mehr Staaten ihre Bürger, das Land zu verlassen. Tausende Ägypter überquerten erst kürzlich die Grenze. Sie hatten am Grenzübergang Ras Jedir nach Tunesien festgesessen, weil der Übergang am Freitag nach Zusammenstößen geschlossen worden war. Laut der ägyptischen Regierung wurden knapp 1.800 Ägypter zum Flughafen in Djerba gefahren, um von dort nach Ägypten geflogen zu werden.

Auch Tausende Philippiner wurden aufgerufen, das Land zu verlassen. Bisher meldeten sich bislang allerdings nur 830 Bürger zur Ausreise. Viele Philippiner zögern, Libyen zu verlassen, aus Sorge, auf den Philippinen keine Arbeit zu finden. Ein großer Teil des medizinischen Personals in Libyen stammt von den Philippinen.

Eine griechische Fregatte traf am Samstag in Athen ein und brachte Bürger mehrerer Länder in Sicherheit. An Bord befanden sich 77 Griechen, 78 Chinesen und zahlreiche Briten, Zyprer und Belgier.

In Tripolis und der Hafenstadt Bengasi ringen Milizen seit Monaten um die Vormachtstellung. Eskaliert war der Konflikt vor mehr als zwei Wochen. Seitdem erlebt das nordafrikanische Land die schwersten Kämpfe seit dem Sturz Muammar al-Gaddafis vor drei Jahren. Schätzungen zufolge starben bisher mehr als 160 Menschen. Das Militär und die Regierung sind nicht in der Lage, das Land zu befrieden und die Rebellen zu entwaffnen.

Die Mitglieder des neu gewählten Parlaments traten erstmals am Samstag zu einer informellen Krisensitzung zusammen. Die Islamisten boykottierten die Sitzung, die aufgrund der Kämpfe nicht wie geplant in Bengasi, sondern in der östlichen Stadt Tobruk stattfand. Die offizielle Eröffnungssitzung soll am Montag abgehalten werden.