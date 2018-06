US-Präsident Barack Obama will laut einem Bericht der Washington Post möglicherweise Millionen illegaler Einwanderer erlauben, im Land zu bleiben. Er bereite dazu eine Verordnung vor, schrieb die Zeitung am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise. Die Maßnahmen könnten vor Herbstbeginn verkündet werden, hieß es. Die Unfähigkeit des Kongresses, sich auf eine Reform der Einwanderungsgesetze zu einigen sowie der jüngste massive Zustrom von Kindermigranten hätten Obama zum Entschluss gebracht, selbst zu handeln.



Dem Bericht zufolge erwägt Obama verschiedene Maßnahmen. Unter anderem sollen gesetzestreue illegale Einwanderer, die eng mit US-Bürgern verwandt sind oder die bereits längere Zeit in den USA leben, vorläufig nicht in die Heimat abgeschoben werden. Das könnte Experten zufolge bis zu fünf Millionen Menschen betreffen.



Obama will zudem offenbar ein 2012 gestartetes Programm verlängern und ausweiten, das die Ausweisung von mehr als 550.000 jüngeren Immigranten auf unbestimmte Zeit verschoben hat. So könnten zukünftig beispielsweise die Eltern von amerikanischen Staatsbürgern oder die Eltern von jungen Migranten, die bereits den Schutz des Programms genießen, ebenfalls in das Programm aufgenommen werden. Derzeit betrifft das rund 700.000 Einwanderer. Im Falle einer Ausweitung könnte sich diese Zahl auf bis zu fünf Millionen erhöhen.

Das republikanisch beherrschte Abgeordnetenhaus, das jede Lockerung der bestehenden Gesetze ablehnt, hatte am Freitag eine Gesetzesvorlage gebilligt, die ein Ende des Programms vorsieht. Es gilt aber als nahezu ausgeschlossen, dass der Senat mit seiner demokratischen Mehrheit ebenfalls zustimmt.



Kongress und Bundesrecht setzen Obama Grenzen

Obamas Reformbemühungen werden von dem Bundesrecht begrenzt. Zudem könnte alles, was das Weiße Haus beschließt, vor Gericht als verfassungswidrig abgelehnt werden. Aber die Regierung könnte zum Beispiel die Versuche, Millionen illegal Eingewanderte abzuschieben, auf unbestimmte Zeit weiter hinauszögern und ihnen eine offizielle Arbeitserlaubnis ausstellen. Diese Menschen könnten dann reguläre Jobs finden, einen Führerschein beantragen und Steuern zahlen.



Ohne Einverständnis des Kongresses könnte Obama allerdings nicht größeren Gruppen von Einwanderern erlauben, auf Dauer in den USA zu bleiben. Er könnte ihnen keine amerikanische Staatsbürgerschaft verleihen und ihnen auch keine staatlichen Hilfen zusprechen. Zuletzt hatte der Zustrom von Kinderemigranten aus Lateinamerika in die USA massiv zugenommen. Seit Oktober gelangten bereits rund 57.000 Kinder – oft mit Hilfe von Schleppern – über Mexiko in die USA. Darüber hinaus kamen Tausende Erwachsene mit Kindern.



Während eines Treffens mit Amtskollegen aus zentralamerikanischen Staaten hatte Obama vor einigen Tagen klargemacht, dass viele der minderjährigen Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Die Herkunftsländer rief der Präsident zu mehr Anstrengungen auf, die Kindermigranten von der gefährlichen Reise in die USA abzuhalten.