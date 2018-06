Russland fordert eine Waffenruhe in der Ostukraine, um dort die umstrittenen Hilfsgüter zu verteilen. Die Sicherheit der Mission des Roten Kreuzes müsse unverzüglich gewährleistet werden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Der ukrainischen Regierung warf Russland vor, die Abwicklung der Hilfsaktion zu stören und zu verzögern.



Rund 280 Lastwagen mit etwa 2.000 Tonnen Waren stehen seit Donnerstag vor der Grenze zum Krisengebiet. Ukrainische Beamte sollen die Lieferung kontrollieren, bevor das Rote Kreuz sie an die notleidende Bevölkerung verteilen kann. Der Zeitplan war zunächst weiter unklar.



Der russische Hilfskonvoi befindet sich weiterhin auf russischem Territorium, 30 Kilometer vor der ukrainischen Grenze in der Ortschaft Kamensk-Schachtinski. Seit Donnerstag hat sich der Konvoi damit nicht bewegt.

Die ukrainischen Grenzbeamten, welche die Ladung des Konvois inspizieren sollen und dafür bereits in Russland eintrafen, warteten nach eigenen Angaben noch auf Dokumente des Roten Kreuzes, das die Verteilung der Hilfen überwachen soll. Eine Sprecherin des Roten Kreuzes in der Grenzregion sagte, die Organisation warte auf grünes Licht beider Seiten. Am Morgen habe es ein Treffen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine gegeben, an dem das Rote Kreuz nicht teilgenommen habe.

Der vor Ort anwesende Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Paul Ricard, bestätigte das Treffen, machte aber keine Angaben zum Inhalt der Gespräche. Kiew fürchtet, Russland wolle in dem Konvoi Waffen in die Separatistenhochburgen in der Ostukraine schmuggeln und hatte daher auf eine Inspektion der Ladung bestanden. Die ukrainische Führung kontrolliert inzwischen das Gebiet bei Luhansk, durch das der Konvoi fahren muss.

Der Regierungschef der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, warf der ukrainischen Führung vor, die Hilfe absichtlich hinauszuzögern. Die humanitäre Lage in Donezk sei schlimm, sagte der Separatistenführer. Die Hilfsgüter aus Russland würden dort so dringend gebraucht "wie die Luft zum Atmen". Kiew hatte bereits selbst Hilfen in die Rebellenhochburgen geschickt.

30 ukrainische Soldaten sollen getötet worden sein

Bei erneuten Gefechten sollen nach Angaben von Separatisten 30 Angehörige der Regierungstruppen getötet worden sein. Die Soldaten seien in der Region Luhansk unweit der russischen Grenze unter Beschuss der Rebellen gekommen, hieß es auf einer von Separatisten betriebenen Internet-Seite. Das Militär habe zwei Dörfer in der Nähe der Rebellenhochburg Donezk mit Granaten beschossen, teilten die Separatisten weiter mit. Auch das Zentrum der Großstadt sei unter Artilleriebeschuss genommen worden.

Ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums wies die Berichte über den Granatenbeschuss zurück. Er sagte, in den vergangenen 24 Stunden seien drei ukrainische Soldaten getötet worden. Er fügte hinzu, zuletzt seien russische Drohnen und ein Hubschrauber illegal in den ukrainischen Luftraum eingedrungen.

Am Freitag hatte das ukrainische Militär angegeben, eine russische Militärkolonne gepanzerter Fahrzeuge im Osten der Ukraine angegriffen und teilweise zerstört zu haben. Russland bestreitet, dass sein Militär die Grenze überquert hat. Dabei handele es sich um pure Fantasie, teilte die Regierung in Moskau mit.