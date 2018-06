Der russische Hilfskonvoi rollt seit dem Vormittag weiter in Richtung ukrainischer Grenze. Die etwa 280 Lastwagen hätten sich von ihrem Nachtlager in der Stadt Woronesch aus in Bewegung gesetzt, meldete die Staatsagentur Ria Nowosti. Nahe der Stadt Belgorod an der Grenze sollten die Güter an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben werden.

Doch noch immer gibt es Streit um die Details: Die ukrainische Regierung verlangt ein Umpacken der rund 2.000 Tonnen Hilfsgüter auf "neutrale" Fahrzeuge. Russland kritisierte dies als Hinhaltetaktik. Die Zeit dränge für die Hilfe, die am Donnerstag in Luhansk ankommen soll. In der Stadt sind rund 250.000 Einwohner seit elf Tagen ohne Versorgung.

Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge sind aber alle Einzelheiten abgesprochen. Die russische Regierung habe einer Forderung aus Kiew zugestimmt, dass an der Grenze ukrainische Kennzeichen an den Fahrzeugen montiert würden. Zudem sollten Rotkreuz-Mitarbeiter die Führung der etwa drei Kilometer langen Kolonne übernehmen. Russland sei einverstanden, dass der Konvoi – wie von der Ukraine gefordert – zum Übergang Schebekino fahre, obwohl es ein Umweg sei, sagte Lawrow.



Ukraine wirft Russland Zynismus vor

Die prowestliche Führung in Kiew befürchtet, dass die Regierung in Moskau unter dem Deckmantel einer Hilfsaktion Waffen für Separatisten einschmuggeln könnte. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dieser Vorwurf sei absurd.



Frankreichs Präsident François Hollande hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag vor einseitigen Hilfslieferungen ohne die Zustimmung Kiews gewarnt. Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier forderte alle Beteiligten auf, transparent vorzugehen.

Die ukrainische Regierung will den russischen Konvoi unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht ins Land lassen. Innenminister Arsen Awakow sagte, die Fahrzeuge dürften nicht in die Region Charkiw einfahren. Die Entsendung des Konvois bezeichnete er als Provokation eines zynischen Aggressors. Auch Ministerpräsident Arseni Jazenjuk warf Russland "grenzenlosen Zynismus" vor. "Zuerst schicken sie Panzer, Grad-Raketen und Banditen, die auf Ukrainer schießen, und dann schicken sie Wasser und Salz", sagte er bei einer Kabinettssitzung.