Es war einmal vor genau 499 Jahren. Zehntausende Eidgenossen standen ebenfalls Zehntausenden Franzosen gegenüber. Bei Marignano in der Lombardei schauten sich zwei europäische Großmächte in die Augen. Die Schweizer wollten ihr Protektorat Mailand gegen die machthungrigen Franzosen verteidigen. Es wurde die größte Niederlage in der Geschichte der Eidgenossenschaft. Die Großmachtfantasien waren begraben. Seither hat die Schweiz fast nur noch verloren. Elsass, Rottweil, Hochsavoyen, Veltlin, Vorarlberg: Alle diese Gebiete gehörten im Lauf der Geschichte irgendwann einmal zur Schweiz oder standen kurz davor. Teils aus Unvermögen und Teils aus Unwillen, diese Regionen in den exklusiven Schweizer-Club aufzunehmen, ist von der potenziellen Großmacht nur eine Rumpfschweiz übrig geblieben. Das tut weh. Bis heute.

So wundert es nicht, dass die hiesigen Boulevard-Medien die Beitrittsgelüste unzufriedener Nachbarn befeuern. Die Neue Zürcher Zeitung widmete der Großschweiz jüngst eine ganze Seite und rechnete vor: Inklusive aller angeblich beitrittswilligen Nachbarregionen und Sardinien entstünde ein europäischer Zentrumsstaat mit 40 Millionen Einwohnern. Wir wären größer als die meisten europäischen Staaten und hätten unsere private Mittelmeerinsel. Unser Minderwertigkeitskomplex gegenüber Deutschland, Frankreich und Italien wäre geheilt. Statt am geopolitischen Katzentisch säßen wir künftig bei den G-20-Konferenzen der Weltmächte. Bisher wurde die Schweiz ja nur einmal eingeladen, obwohl wir zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt gehören.

Aber seien wir ehrlich. Wir wollen gar nicht, dass Bayern, Baden-Württemberg, die Lombardei oder Savoyen zu uns gehören. Gäbe es eine Abstimmung, wir würden ablehnen. So wie 1919, als die Vorarlberger mit 82 Prozent für den Beitritt zur Schweiz stimmten. Das Vorhaben scheiterte an den Schweizern. Denn wir sind gerne der kleine Gernegroß. Nichts mögen wir so sehr wie wirtschaftliche oder sportliche Erfolge auf Weltniveau. Da können wir uns gegenseitig auf die Schultern klopfen à la: "Wir sind zwar klein, aber der Welt haben wir's wieder einmal gezeigt." Noch schöner ist es, wenn es das Ausland ist, das uns streichelt.

Die Diskussion um die Großschweiz fügt sich hier nahtlos an. Jede Umfragemehrheit in den umliegenden Regionen für einen Beitritt zur Schweiz ist Balsam für die Seele. Wir fühlen uns geschmeichelt. Und kippen sofort aus dem Minderwertigkeitskomplex in die Überheblichkeit.

Denn der Schweizer weiß insgeheim: Unsere Demokratie ist demokratischer. Unsere Züge sind pünktlicher. Unsere Hecken akkurater geschnitten und unsere Gehsteige sauberer. Zudem sind unsere Staatsfinanzen im Lot. Uns ist es egal, wenn Belgien gleich gute Schokolade produziert wie wir. Dafür haben sie keinen funktionierenden Staat. Außerdem sind die nur zweisprachig. Wir haben vier Sprachen und alles funktioniert hervorragend. Das soll uns mal einer nachmachen!

So mischt sich der Minderwertigkeitskomplex gegenüber den großen Nationen, die uns stets wohlwollend ignorieren – es sei denn, es gibt irgendwie Geld zu holen – mit dem Gefühl der Überheblichkeit. Alle wollen zu uns, weil wir besser sind! Das ist der wahre Grund, warum wir diese Diskussion so lieben. Wobei Diskussion etwas übertrieben ist. Es widerspricht ja niemand. Die Schweizer Großmachtfantasie, die niemals realisiert wird, aber ständig auf niedrigem Feuer geköchelt werden kann – sie ist das ideale Opium für's selbstgerechte Volk. Sie bestätigt uns, was wir schon immer wussten: Wir sind die Besten. In allem.