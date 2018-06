Der gefährlichste Teil des syrischen Chemiewaffen-Arsenals ist nach amerikanischen Angaben zerstört worden. Das Spezialschiff "Cape Ray" habe die Verarbeitung von etwa 600 Tonnen der Ausgangsstoffe für Sarin und Senfgas abgeschlossen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Das Schiff werde nun Kurs auf Deutschland und Finnland nehmen, wo die daraus entstandenen Chemikalien als Industriemüll entsorgt werden sollen.



Die Regierung in Damaskus hatte nach der Androhung von US-Luftangriffen der Zerstörung ihrer C-Waffen-Bestände zugestimmt. Anlass war ein Einsatz von Nervengas, bei dem Hunderte Menschen getötet wurden. Regierung und Rebellen machten sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich.

US-Präsident Barack Obama sagte, die Erfolgsmeldung des Pentagons sende "eine klare Botschaft aus, dass der Gebrauch dieser abscheulichen Waffen Folgen hat und von der internationalen Gemeinschaft nicht toleriert wird". Im Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sei dies ein Meilenstein. Allerdings müssten die USA auch weiterhin streng darüber wachen, dass Syrien seine verbliebenen Produktionsstätten für Chemiewaffen ebenfalls zerstöre, erklärte Obama.

Die Reste kommen nach Niedersachsen

Die Beseitigung der gefährlichen Chemikalien mittels des Hydrolyse-Verfahrens hatte Anfang Juli im Mittelmeer begonnen, da eine Entsorgung der giftigen Fracht an Land von allen angefragten Drittstaaten abgelehnt worden war. Im Zuge des Hydrolyse-Verfahrens, für das zwei Spezialanlagen auf dem Frachter "Cape Ray" installiert worden waren, wurden die chemischen Kampfstoffe mit heißem Wasser und verschiedenen Zusatzstoffen unschädlich gemacht.

Die nur noch leicht toxischen Reste wurden anschließend in Tanks gefüllt. Sie sollen in Spezialanlagen im niedersächsischen Munster und in Finnland beseitigt werden. Die US-Streitkräfte hatten versichert, dass bei dem Prozess auf der "Cape Ray" keine Giftstoffe ins Mittelmeer gelangen.