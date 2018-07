Nach der mehrtägigen Stimmabgabe von Auslandswählern für die türkische Präsidentenwahl zeichnet sich eine äußerst geringe Beteiligung ab. Nur etwa fünf Prozent der rund 2,7 Millionen wahlberechtigten Auslandstürken hätten ihre Stimme abgegeben, berichtet die Zeitung Hürriyet unter Berufung auf die unabhängige Beobachtergruppe Gurbetin Oylari.

Die türkischen Auslandswähler konnten vom 31. Juli bis zum 3. August in ihren jeweiligen Ländern ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl am 10. August abgeben. Laut dem Hohen Wahlrat (YSK) verpasste die große Mehrheit der Auslandswähler jedoch die Frist, um einen Termin zur Stimmabgabe in ihren Wohnorten zu vereinbaren.



In Deutschland waren 1,4 Millionen Türken wahlberechtigt, allein 140.000 davon in Berlin. Insgesamt wurden laut Hürriyet Termine an 6,6 Prozent der Wahlberechtigten vergeben. Die Zeitung Cumhuriyet meldete, mancherorts seien 30 Prozent der potenziellen Wähler in den Wahllokalen zurückgewiesen worden, weil sie keinen Termin hatten.

Hürriyet zitierte den türkischen Botschafter in Dänemark, Mehmet Dönmez, mit den Worten, von den 30.000 türkischen Wählern im Land seien nicht einmal tausend zu den Urnen gegangen. Dagegen seien zu einem Vorbereitungsspiel des türkischen Fußballmeisters Fenerbahce Istanbul in Kopenhagen rund 7.000 Türken erschienen.

Die Türken bestimmen am 10. August ihren neuen Staatspräsidenten zum ersten Mal in einer Direktwahl. Hoher Favorit für das Amt ist Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan.