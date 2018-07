In der Großstadt Donezk im Osten der Ukraine ist nach Augenzeugenberichten ein Krankenhaus angegriffen worden. Demnach schlug eine Mörsergranate in die Wischnewskij-Klinik ein und tötete einen Patienten. "Es gab plötzlich eine Explosion, eine Granate flog durchs Fenster und zerstörte die Einrichtung", sagte eine Ärztin.



In dem Krankenhaus, das vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt, werden zivile Opfer der Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den Separatisten behandelt. Bei dem Angriff wurde nach Angaben von Augenzeugen aber nur die zahnmedizinische Abteilung beschädigt.



Bei Gefechten zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten, die Donezk derzeit noch kontrollieren, wurden in der Nacht mindestens drei Zivilisten getötet und fünf verletzt. Auch einige Wohngebäude und eine Kirche seien durch Artilleriebeschuss beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Donezk ist von ukrainischen Regierungseinheiten eingekreist.



Die ukrainischen Streitkräfte versuchen seit April, die von den prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete zurückzugewinnen. Neben Donezk sind auch die 130 Kilometer nordöstlich gelegene Großstadt Luhansk und die Stadt Horliwka Ziel ihrer Offensive. Etwa 200.000 der Einwohner sind nach Behördenschätzungen aus Donezk geflohen. In Luhansk sind Hunderttausende Einwohner ohne Stromversorgung. Die Lage sei "katastrophal", hieß es von den Behörden. Vor Lastwagen, von denen aus Brot verteilt werde, bildeten sich lange Schlangen.



Weil die Rebellen Mühe haben, die Regierungstruppen zurückzudrängen, wächst in der Ukraine und im Westen die Sorge vor einem russischen Eingreifen. Die Nato wirft Russland vor, an der ukrainische Grenze 20.000 Soldaten zusammengezogen zu haben und den Konflikt mutwillig zu eskalieren. Man habe Sorge, dass Moskau unter dem Vorwand einer "Friedensmission" Truppen in das Nachbarland entsenden könnte, hieß es von der Nato. Russland wies die Vorwürfe zurück.



Raketen- und Granatenbeschuss

Die prorussischen Separatisten berichteten von schweren Kämpfen nahe der russischen Grenze. Stellungen der Regierungstruppen seien mit Granaten und Raketen beschossen worden, hieß es.

Unterdessen hat die ukrainische Regierung die Waffenruhe an der Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs MH17 ausgesetzt. Die Feuerpause im Absturzgebiet sei außer Kraft, bis die internationalen Experten, die den Absturz untersuchen sollen, ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rute hatte am Mittwochabend angesichts der anhaltenden Kämpfe in der Region einen vorläufigen Stopp der Suche nach weiteren Opfern verkündet.

Das Flugzeug war im Osten des Landes abgestürzt, mutmaßlich, nachdem es mit einer Rakete beschossen wurde. Ein Team von Experten aus den Niederlanden, Australien und Malaysia war daraufhin in die Ukraine gereist, um die Opfer zu bergen und die Umstände des Unglücks zu klären. Um ihnen die Arbeit zu erleichtern, hatte Kiew eine Waffenruhe im Umkreis von 20 Kilometern um die Absturzstelle verkündet. Dennoch gab es in dem Gebiet immer wieder Explosionen und Schusswechsel. Wegen der Kämpfe wurde die Suche nach weiteren Opfern vorerst gestoppt.