Bei Gefechten in der Region Donezk sind nach Behördenangaben binnen 24 Stunden mindestens 34 Zivilisten getötet worden. 29 weitere Menschen seien verletzt worden. Noch immer dauern die Kämpfe an, nach Angaben des Stadtrats von Donezk steht die Stadt unter ständigem Artilleriebeschuss.

Im Osten der Ukraine liefern sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten schwere Gefechte, seit dem gestrigen Dienstag rücken die Soldaten auch in die Stadtzentren von Donezk und Luhansk vor. Beide Städte sind seit Monaten unter der Kontrolle der Separatisten.

Nahe Donezk hat das Militär den für den Bahnverkehr wichtigen Ort Ilowaisk unter seine Kontrolle gebracht, teilte die Nationalgarde mit. Neun Soldaten seien getötet worden, sagte Anton Geraschtschenko vom Innenministerium in Kiew. Bei den Opfern handele es sich um Freiwillige, die die ukrainische Armee unterstützen.

Das Vorrücken der Soldaten ist Teil der Anti-Terror-Strategie, die die ukrainische Regierung im Osten des Landes verfolgt. Seit Beginn des Krieges sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 2.100 Menschen getötet worden. Mehr als 285.000 Menschen seien auf der Flucht.

Hilfsgüter-Konvoi steckt fest

Die Aufständischen berichteten von schweren Kämpfen an mehreren Orten. So auch in der Großstadt Luhansk, in der seit 18 Tagen die Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Oleksander Sabenko, ein Sprecher der Stadt Luhansk, sagte dem ukrainischen Sender 112.ua: "Die Lage ist besonders kritisch. Da es keinen Strom gibt, kochen die Menschen ihre Mahlzeiten nun auf offenen Feuerstellen in ihren Gärten." Auch in Donezk gibt es seit Tagen Probleme mit der Wasserversorgung.



Ein russischer Konvoi mit Hilfsgütern für die Bewohner von Luhansk steckt aufgrund eines Streits zwischen Moskau und Kiew wegen Sicherheitsfragen weiterhin auf russischer Seite fest.