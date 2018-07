Die Regierung in Kiew hat eine breite Unterstützung für die notleidenden Menschen in der Ostukraine angekündigt. An diesem Donnerstag soll ein eigener Transport mit Hilfsgütern auf den Weg gebracht werden, sagte die Ostukraine-Beauftragte Irina Geraschtschenko am Mittwoch. Unklar blieb, wie es mit dem russischen Hilfskonvoi für die Ostukraine weitergeht. Wo und wann der Konvoi aus 280 Lastwagen die Grenze überschreiten wird, blieb bis zum frühen Morgen jedoch unklar. Laut einem Bericht der New York Times hatten die Lastwagen in der Nacht in einer Militärbasis nahe der Stadt Woronesch pausiert.

Mit Spannung wird eine Grundsatzrede von Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag in Jalta auf der Krim erwartet. Auf der von Russland annektierten Halbinsel sind anlässlich des Putin-Besuchs viele russische Spitzenpolitiker eingetroffen. Wie der Kreml mitteilte, solle es bei dem Besuch Gespräche über Schlüsselprobleme des Landes geben.

Der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk kritisierte die russische Hilfsaktion als "grenzenlosen Zynismus". "Erst schicken sie Panzer und Banditen in die Ukraine, dann Wasser und Salz", sagte er. Präsidentensprecher Swjatoslaw Zegolko äußerte sich diplomatischer. "Kein zivilisiertes Land lehnt humanitäre Hilfe ab", sagte er.





Wegen der Gefechte zwischen Militär und prorussischen Separatisten hat die Großstadt Lugansk seit elf Tagen keinen Strom, kein Wasser und keine Medikamente. Die Kolonne aus Moskau soll 2000 Tonnen Hilfsgüter transportieren, darunter Medikamente, Lebensmittel und Stromgeneratoren. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz kündigte an, die Fracht zu übernehmen und zu verteilen.

Moskau hatte Vorwürfe, prorussische Separatisten mit Waffen oder Kämpfern zu unterstützen, stets zurückgewiesen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete Befürchtungen als "absurd", im russischen Konvoi könnten Waffen versteckt sein.

Über den geplanten ukrainischen Transport sagte Jazenjuk, die Regierung stelle zehn Millionen Griwna (etwa 580.000 Euro) für den Kauf notwendiger Waren bereit. Hinzu kämen sechs Millionen Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) von den Vereinten Nationen. Auch die EU hatte bereits 2,5 Millionen Euro zugesagt.

Erneut Gefechte im Krisengebiet Donbass

Der seit Monaten andauernde Konflikt in der Ukraine hat nach Angaben der Vereinten Nationen bislang 2086 Menschen das Leben gekostet. Unter den Opfern seien ukrainische Soldaten, pro-russische Rebellen und Zivilisten, wie Cecile Pouilly, eine Sprecherin der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte (OHCHR) in Genf sagte. Die neue Schätzung - etwa doppelt so hoch wie eine Ende Juli veröffentlichte Zahl - beinhalte zuvor noch nicht gemeldete Opfer.

Unterdessen lieferten sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten im Krisengebiet Donbass erneut heftige Gefechte. Die Armee griff mehrere Stellungen der Aufständischen in der Region Donezk an, wie die Agentur Interfax meldete. Unter anderem versuchte die Armee, die Städte Gorlowka und Jenakiewo einzukreisen.

Der Stadtrat von Donezk teilte mit, die ganze Nacht seien Explosionen zu hören gewesen. Mindestens fünf Zivilisten seien getötet worden. Damit sei die Zahl der Toten seit Wochenbeginn auf etwa 60 gestiegen, sagte ein Sprecher der Aufständischen. Andrej Lyssenko vom ukrainischen Sicherheitsrat sagte, dass seit Dienstag elf Soldaten ums Leben gekommen und 41 verletzt worden seien. Die militante Bewegung Rechter Sektor teilte in Kiew mit, dass zwölf ihrer Anhänger bei Kämpfen im Krisengebiet getötet worden seien.

Lugansk seit Tagen ohne Strom und Wasser

Im Konfliktgebiet Lugansk, wo es seit mehr als zehn Tagen keinen Strom und kein Wasser gibt, warteten die Menschen dringend auf Hilfe. In der Großstadt leben rund 250.000 Menschen. Die russischen Lastwagen sollten laut Plan zum Grenzübergang Schebekino bei der Großstadt Charkow nördlich des Krisengebiets fahren. Völlig unklar war aber bis zuletzt, ob der Konvoi die Grenze passieren darf.

Der ukrainische Innenminister Arsen Awakow teilte mit, dass der russische Konvoi das Gebiet Charkow nicht durchqueren dürfe. Einen Grund nannte Awakow nicht. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte betont, dass alle Einzelheiten mit der ukrainischen Regierung besprochen seien und der Konvoi nach Schebekino fahre, obwohl das ein Umweg sei. Moskau stimmte überdies zu, dass an der Grenze ukrainische Kennzeichen an den Fahrzeugen montiert würden. Zudem sollten Rotkreuz-Mitarbeiter die Führung der etwa drei Kilometer langen Kolonne übernehmen.