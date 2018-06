Die USA werfen Russland eine militärische Offensive in der Ukraine vor. Russland habe weitere Kolonnen von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen auf das Gebiet des Nachbarlands geschickt, teilte das US-Außenministerium mit. Das Eindringen lege nahe, dass "wahrscheinlich eine von Russland geführte Gegenoffensive" in den umkämpften Städten Donezk und Luhansk laufe, sagte Sprecherin Jen Psaki. Dort versuchen ukrainische Regierungstruppen seit Wochen, den prorussischen Rebellen die Kontrolle abzuringen.

Auch die ukrainischen Streitkräfte teilten mit, Russland habe eine Militärkolonne in die umkämpfte Region bei Donezk geschickt. Insgesamt seien mehr als 100 Fahrzeuge im Osten des Landes unterwegs. Allerdings konnte der nationale Sicherheitsrat in Kiew diese Angaben am Abend nicht bestätigen. In der Vergangenheit waren bereits häufiger eingedrungene Militärkonvois aus Russland gemeldet worden, stichhaltige Beweise gab es meist nicht.

Von russischer Seite gab es zu den Vorwürfen zunächst keine Stellungnahme. Allerdings kündigte die Regierung an, demnächst einen zweiten Hilfskonvoi in die Ukraine zu schicken. Auf die Frage eines Journalisten sagte der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow: "Es wird bald geschehen." Russland sei "schon Morgen" dazu bereit.

Der russische Präsident Wladimir Putin informierte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Telefonat über den geplanten zweiten Hilfskonvoi. Merkel forderte dabei Aufklärung über Berichte zur Präsenz russischer Soldaten auf ukrainischem Territorium, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.



Zuvor hatte die Kanzlerin mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko telefoniert. Dabei appellierte sie an beide Seiten, endlich zu einem Waffenstillstand und zu einer zuverlässigen Kontrolle der Grenze zu kommen. Die ukrainische Regierung lehnte eine schnelle Feuerpause allerdings ab.