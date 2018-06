(21:31) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko fürchtet, dass die Auseinandersetzung mit prorussischen Rebellen in der Ostukraine in einen "umfassenden Krieg" zu eskalieren droht. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sagte Poroschenko, dass man sehr nah an dem Punkt sei, an dem es kein Zurück mehr gebe. Trotzdem hoffe er, dass das für Montag in Minsk geplante trilaterale Treffen von Vertretern der Ukraine, Russlands und der EU einen Waffenstillstand bringen könne.