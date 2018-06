Alle etwa 280 russischen Lastwagen haben angeblich die ostukrainische Stadt Luhansk erreicht. "Zurzeit hat das Ausladen der Güter begonnen, die dann unter den Bewohnern verteilt werden", sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung der Agentur Interfax zufolge. Das russische Staatsfernsehen zeigte angebliche Bilder der Ankunft. Dabei war zu sehen, wie Säcke aus den weiß lackierten Lkw in Speicher gebracht wurden.



Experten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zeigten sich verwundert, dass die etwa drei Kilometer lange Kolonne völlig ungestört von der russischen Grenze in das knapp 100 Kilometer entfernte Luhansk gefahren sein soll. Die ukrainische Armee hatte wiederholt betont, die Stadt sei abgeriegelt.

In Luhansk sollen Hilfsgüter an die Menschen verteilt werden, die seit fast drei Wochen ohne Wasser und Strom in der umkämpften Stadt sind. Der Konvoi hatte die Grenze am Morgen ohne Zustimmung der ukrainischen Regierung überquert. Präsident Petro Poroschenko sprach von einer Verletzung des Völkerrechts. Außenminister Pawlo Klimkin kritisierte den "aggressiven Charakter" des russischen Vorgehens.

Der Sprecher des ukrainischen Sicherheitsrates, Andrej Lyssenko, sagte, die Lastwagen seien ohne Freigabe der ukrainischen Behörden und ohne die vereinbarte Begleitung durch das Rote Kreuz im Land. "Wir betrachten dies als eine direkte Invasion Russlands in die Ukraine", sagte auch der Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, Valentin Nalywajtschenko.



Der SBU-Chef sagte weiter, die Fahrer der Lastwagen seien russische Militärangestellte, die ausgebildet seien, Schützenpanzer zu fahren. Die halbleeren Fahrzeuge würden dazu benutzt, Waffen zu den Rebellen zu bringen und die Leichen russischer Kämpfer aus der Ostukraine zu bringen. Dennoch werde die Ukraine den Konvoi nicht angreifen, sagte Nalywajtschenko. Die Regierung in Kiew wolle jegliche Provokation vermeiden. Man rufe aber alle internationalen Partner dazu auf , "die illegalen und aggressiven Aktionen Russlands" entschieden zu verurteilen.

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen warf Russland einen eklatanten Bruch seiner internationalen Verpflichtungen vor. Russland verschärfe die Krise. Zudem sei alarmierend, dass Russland Einheiten der Landstreitkräfte und der Luftwaffe in der Nähe der Ukraine zusammenziehe, sagte Rasmussen.

Präsidenten von Russland und der Ukraine sind in Kontakt

Russland und die Ukraine sind seit dem Übertritt in Kontakt: Mitarbeiter Poroschenkos und die des Präsidenten Wladimir Putin hätten miteinander telefoniert, meldet die Agentur Itar-Tass. Beide Seiten seien sich demnach einig, den Hilfseinsatz schnell abzuschließen.



Zuvor hatte das russische Außenministerium gewarnt, die Fahrt des Konvois durch die umkämpfte Region Luhansk dürfe nicht behindert werden. Der Hilfskonvoi hatte seit einer Woche an der Grenze festgesteckt. Am Morgen hatte das Außenministerium in Moskau erklärt, Russland werde nicht länger warten. "Alle Ausreden zur Verzögerung der Hilfslieferung (…) haben sich erledigt. Die russische Seite hat die Entscheidung gefällt, zu handeln."

Der Zoll hatte am Donnerstag damit begonnen, die Lastwagen an der Grenze abzufertigen, einigen war auch die Einreise erlaubt worden. Aber die Zahl der russischen Lastwagen, die über die Grenze fuhr, lag deutlich über der abgemachten Menge. Ein Sprecher der russischen Zollkontrolle, Rajan Farukschin, sagte der Nachrichtenagentur AP, lediglich 34 russischen Fahrzeugen sei die Einreise in die Ukraine genehmigt worden.



Die Agentur Interfax zitierte das ukrainische Grenzamt: "Die Arbeit der Grenz- und Zollbeamten am Grenzpunkt Donezk ist blockiert worden. Die ersten 34 Lastwagen wurden von uns am Donnerstag abgefertigt. Wir nehmen aber an der weiteren Abfertigung nicht teil." Mittlerweile hätten alle 280 Lastwagen die Ukraine erreicht, sagte ein Sprecher des russischen Zolls.



Der Konvoi befindet sich in der Ukraine ohne internationale Kontrolle. Die Mitarbeiter des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) begleiten ihn nach eigenen Angaben nicht. "Wir haben keine ausreichenden Sicherheitsgarantien von den Konfliktparteien erhalten. Unser Team berichtet von schweren Kämpfen in der Nacht in Luhansk", teilte das IKRK auf Twitter mit.

Kurz nachdem die Kolonne am Morgen die Grenzstadt Iswarine verlassen hatte, fuhr sie auf eine Landstraße ab und parkte in dem Dorf Uralo-Kawkas. Am frühen Nachmittag fuhr ein Teil des Konvois weiter. Die Straße, auf der die russischen Fahrzeuge sich bewegten, schien dieselbe zu sein, die die prorussischen Separatisten nutzen.



Separatisten wollten Weg absichern

Die Separatisten wollten nach eigenen Angaben den Weg nach Luhansk absichern: "Wir haben Regulierungsposten und Blockstellen zur Sicherung des unbehinderten Durchgehen des Hilfskonvois nach Luhansk errichtet", hieß es aus dem Hauptquartier der selbst ernannten Republik Donezk.

Nach russischen Angaben haben die Lkw Wasser, Babynahrung und andere humanitäre Güter geladen. Die ukrainische Regierung hatte die Fahrzeugkolonne mit der Begründung aufgehalten, Russland könne den Konvoi als Deckmantel für eine Invasion nutzen. Am Wochenende hatte die Regierung den Konvoi dann aber prinzipiell als humanitäre Hilfe anerkannt. Seitdem war die Weiterfahrt daran gescheitert, dass die IKRK-Mitarbeiter Sicherheitsgarantien für die Fahrt durch das umkämpfte Gebiet bis in die Stadt Luhansk gefordert hatten.