Das US-Militär hat durch die Luftangriffe im Irak Ausrüstung und Waffen der IS-Terrormiliz zerstört. Das sagte US-Präsident Barack Obama am zweiten Tagen der Luftschläge. Die USA und die irakische Regierung hätten außerdem ihre militärische Hilfe für die kurdischen Streitkräfte erhöht, die im Norden des Landes gegen die Dschihadisten kämpfen.



Frankreichs Präsident François Hollande und der britische Regierungschef David Cameron hätten in Telefonaten Unterstützung beim humanitären Einsatz zum Schutz der von den Extremisten vertriebenen Minderheiten zugesagt, sagte Obama. Laut amerikanischem Außenministerium haben US-Flugzeuge bereits mehr als 36.000 Packungen Fertigessen und Behälter mit mehr als 31.000 Liter Wasser für die Flüchtlinge im Sindschar-Gebirge abgeworfen.

Erneut drang der Präsident auf die Bildung einer Regierung im Irak, die die religiöse und gesellschaftliche Vielfalt im Land widerspiegele. Politische Vertreter von Schiiten, Sunniten und Kurden müssten den Kampf gegen die IS-Dschihadisten gemeinsam in Angriff nehmen und eine Einheitsregierung bilden. Nur so könne langfristig die Krise im Irak gelöst werden. "Wir können das nicht für sie erledigen, unser Militär kann es nicht für sie erledigen", sagte Obama.



Auf einen Zeitrahmen für mögliche weitere US-Luftangriffe ließ sich Obama nicht festlegen. Der Vormarsch der Dschihadisten sei jedoch sehr viel "schneller als gedacht" erfolgt. Er glaube nicht, dass sich das Problem "innerhalb von Wochen" lösen lasse. Der Kampf gegen die radikalsunnitischen Milizen sei viel eher ein "Langzeitprojekt".

Wegen des Terrorregimes der IS-Milizen sind Tausende Mitglieder der religiösen Minderheit der Jesiden vom Irak über die Grenze nach Syrien geflohen. Das berichteten syrisch-kurdische Beamte. Kurdische Kämpfer hätten nach Gefechten einen sicheren Korridor in das Bürgerkriegsland Syrien öffnen können.

Die IS-Milizen drohen derweil mit der Exekution von mehr als 300 jesidischen Familien. Wie Augenzeugen und ein jesidischer Abgeordneter berichteten, sind die Familien in mehreren Dörfern von den Extremisten umzingelt. Diese drohen mit der Tötung der Familien, falls diese nicht zum Islam konvertieren. In den vergangenen Wochen haben die IS-Aufständischen bereits zahlreiche Jesiden hingerichtet, die sie als Teufelsanbeter bezeichnen. Zudem sollen sie nach Angaben eines irakischen Beamten Hunderte jesidische Frauen in ihre Gewalt gebracht haben.