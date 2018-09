Die Bundesregierung arbeitet intensiv daran, militärtechnische Ausrüstungen für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) direkt an die Kurden im Irak zu liefern. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte im ARD-Morgenmagazin: "Das kommt in den Nordirak genau zu denen, die gegen den IS kämpfen." Völkerrechtlich sei geregelt, dass formal die irakische Regierung, die um Hilfe gebeten hatte, die Hilfen bekommt, sagte die CDU-Politikerin. "Aber pragmatisch geht es direkt in den Nordirak."

Derzeit sei die Bundesregierung dabei, eine Liste der Güter zusammenzustellen, die geliefert werden können. Dazu gehörten beispielsweise Betten, Zelte, Schutzwesten und Unimogs. "Wir sind auf gutem Wege, dort schnell liefern zu können", sagte von der Leyen. Auch werde geklärt, wie das Material mit den notwendigen Flugrechten zum Ziel gebracht werden könne. Die Türkei sei in diesem Zusammenhang als direkter Nachbar hilfreich. Pragmatische Fragen, wie die Einrichtung von Landemöglichkeiten, stünden im Vordergrund.

Mit der Lieferung von Ausrüstung werde Deutschland andere entlasten, die Waffen liefern, sagte von der Leyen. Dabei seien die USA wegen des Ausgangs des Irak-Krieges in der ersten Verantwortung. Diese nähmen sie auch wahr. "Wir sind vor allem gefragt bei den Themen humanitäre Hilfe, und da ist Riesenbedarf, und bei dem Thema Ausrüstung, die nicht tödlich ist – also keine Waffen."

EU lässt Waffenlieferungen in den Irak zu

Die EU-Botschafter hatten am Dienstag entschieden, dass die EU-Mitgliedsstaaten Waffen liefern dürfen an die Kurden, die im Nordirak gegen die IS-Milizen kämpfen. In der Region sind mittlerweile 200.000 Menschen auf der Flucht vor den Kämpfern, die als radikaler als Al-Kaida gelten und einen Gottesstaat errichten wollen. Viele Flüchtlinge sind Christen und Jesiden.



Während Frankreich, Italien und Tschechien sich für Waffenlieferungen ausgesprochen haben, lehnen andere Länder dies ab. Die Bundesregierung diskutiert, ob Waffenlieferungen in Zukunft notwendig und sinnvoll sein könnten.

USA schicken weitere 130 Militärberater

Die USA haben rund 130 weitere Militärberater in den Irak geschickt. Sie seien bereits in der Stadt Erbil angekommen, sagte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel. Die Berater sollten feststellen, welche weiteren Schritte beim humanitären Einsatz zum Schutz der Jesiden unternommen werden können. An Kampfhandlungen sollen sie seinen Angaben zufolge nicht beteiligt werden. Seit Tagen bombardieren die USA Stellungen der IS-Kämpfer – jedoch mit wenig Erfolg: Das Pentagon hatte am Dienstag zugegeben, dass die USA den Vormarsch der IS bislang nicht stoppen konnten, sondern nur verlangsamen.



Auch Großbritannien wird militärische Ausrüstung für die Kurden in den Irak bringen. Die Transporte erfolgten im Namen anderer Länder, teilte die Regierung in London mit. Nach Informationen des Guardian handelt es sich um jordanische Militär-Lastwagen, die in die Gegend um Erbil gebracht werden sollen.

Großbritannien hat bisher drei Ladungen mit Hilfsgütern aus der Luft abgeworfen über dem Gebiet, in dem Mitglieder der Volksgruppe der Jesiden eingeschlossen sind. Diese Hilfsflüge sollen fortgesetzt werden. Sie würden von Hubschraubern unterstützt, die "zusätzliche humanitäre Entlastungsoptionen" böten. Zur Unterstützung der Hilfstransporte hat die britische Regierung auch Tornado-Aufklärungsflugzeuge geschickt, die ihre Mission von einem Fliegerhorst auf Zypern aus erfüllen sollen.