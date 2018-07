Eine neue Fernsehserie hält ihr amerikanisches Publikum seit drei Wochen in Atem, sie heißt Manhattan und spielt nicht etwa im gleichnamigen New Yorker Bezirk, sondern im Südwesten Amerikas, in New Mexico. Ihr Schauplatz ist das Hauptquartier des Manhattan Projects, das binnen dreier Jahre die ersten Atombomben baute. Es war 1943 von New York in die Wüste umgezogen. Dort entstand ein geheimer Laborkomplex, mitsamt einer Siedlung für die Mitarbeiter, Los Alamos.

In der TV-Serie geht es laut und hektisch zu. Schließlich ist Krieg. Der Bombenbau ist ein militärisches Projekt. Und wenn auch die Details allesamt aus einer anderen Zeit stammen (die Serie bemüht sich um Authentizität, obwohl die meisten ihrer Figuren fiktiv sind) – der Zuschauer kann sich eines vertrauten Gefühls nicht erwehren, das ihn allmählich ergreift: Irgendetwas ist da wie heute. Was wird es wohl sein?

Es ist die Atmosphäre des Ausnahmezustands. Der existenziellen Gefahr und Dringlichkeit, der permanenten Präsenz des Krieges.

Zeitnäher könnte eine historische Fernsehserie nicht wirken als diese, die von unerhörten Ereignissen inmitten eines Weltdramas handelt. Denn es ist ja zumindest denkbar, dass auch wir zurzeit die Zeugen eines sich entfaltenden Dramas sind, in dem die Weltordnung sich verschiebt: Der russische Regionalimperialismus lebt wieder auf; China versucht, sich eine strategische Pufferzone zu verschaffen; die Vereinigten Staaten begrenzen ihren Geltungsanspruch; die sogenannte Nachkriegsordnung, zu der das rund um die Vereinten Nationen etablierte Völkerrecht gehört, verblasst; im arabischen Raum bilden sich unter grausamsten Begleiterscheinungen neue Machtverhältnisse.

Das ist alles alarmierend, und vielleicht spricht uns just deswegen eine Fernsehserie an, die uns den Alarmzustand vor Augen führt.

Sie zeigt uns Helden, allesamt überarbeitete, gegeneinander konkurrierende, mitunter zweifelnde, whiskytrinkende, von ihren Frauen umsorgte und genervte Männer. Noch dazu lauter geniale Wissenschaftler. Wir halten zu ihnen. Besonders, wenn schlimm mit ihnen umgegangen wird.

Sie zeigt uns ebenso Schurken, allesamt überarbeitete, gegeneinander konkurrierende, mitunter zweifelnde, whiskytrinkende, von ihren Frauen umsorgte und genervte Männer. Noch dazu lauter geniale Wissenschaftler – aber eben Spione. Wir halten nicht zu ihnen. Allerdings wird schlimm mit ihnen umgegangen.

In Gut und Böse zerfällt auch die Außenwelt: Es geht gegen Hitler, und die Sowjets lauern bereits. In der Tat ist bis auf den heutigen Tag nicht bekannt, wie viele russische Spione es geschafft hatten, direkt in Los Alamos zu arbeiten. Ganz gewiss weiß man es nur von dreien; sie waren brillante Techniker und Forscher, alle drei überzeugte Kommunisten. Das war eine Welt, wie sie in den früheren James-Bond-Filmen oder den SAS-Romanen des Franzosen Gérard de Villiers beschrieben wird. Auch in ihnen verwickeln sich Gut und Böse immer wieder zu einem Knäuel, doch am Ende wird die Lage übersichtlich.

Nachdem die Nazis geschlagen waren, gab es nur noch zwei Pole: West (gut) und Ost (böse). Heute ist die Welt wieder wuselig, vergleichbar mit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Was einst Form hatte, ist formlos geworden. Umso mehr neigen wir dazu, uns an Greifbares zu halten. Wladimir Putin beispielsweise gibt zurzeit die Rolle des Schurken und des Machos. Fast muss man ihm dankbar sein, denn dank seiner aggressiven Geopolitik findet man sich etwas leichter zurecht, zumindest in diesem Teil der Welt. Aber so zu denken verbietet sich, es wäre zynisch. Im Gegenteil, wir wollen ja, dass Russland irgendwann wieder anfängt, nach den Regeln zu spielen (Auch deswegen müssen wir selbst sie einhalten, aber das ist eine andere Geschichte).

Die Manhattan-Serie lebt vom Widerspruch: Ihr Alarmismus ist uns Gegenwart, aber ihre Welt ist untergegangen. Die Nostalgie, die wir für diese Zeit empfinden, ist nicht unschuldig, in ihr steckt eine finstere Ahnung. Denn was stand am Ende des Manhattan-Projekts? Hiroshima.