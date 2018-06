Frank-Walter Steinmeier hat Afghanistan zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit aufgefordert. Zum Auftakt eines überraschenden Besuchs in Kabul mahnte der deutsche Außenminister die beiden Präsidentschaftsbewerber Aschraf Ghani und Abdullah Abdullah, den ersten demokratischen Machtwechsel in der Geschichte des Landes zu ermöglichen. Ansonsten stehe die "Unterstützungsbereitschaft der internationalen Staatengemeinschaft" auf dem Spiel. Die internationale Gemeinschaft brauche eine handlungsfähige Regierung und zügige Entscheidungen, um nach dem Abzug der Nato-Kampftruppen mit einer Ausbildungsmission im Land bleiben zu können, sagte Steinemeir. Es sei "nicht mehr viel Zeit".



Der Ausgang der Präsidentenwahl ist zwischen beiden Seiten auch nach fast drei Monaten noch umstritten. Die erste Runde der Wahl hatte der ehemalige Außenminister Abdullah gewonnen. Dann setzte sich in der Stichwahl im Juni dem vorläufigen Ergebnis zufolge jedoch der frühere Finanzminister Ghani durch.



Wegen Vorwürfen des Wahlbetrugs einigte man sich zunächst auf eine Neuauszählung der mehr als acht Millionen Stimmen, die inzwischen abgeschlossen ist. Ende August drohte dann allerdings Abdullah, die Auszählung und das Ergebnis boykottieren zu wollen. Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung des Endergebnisses gibt es bisher noch nicht.

Bei seinem Kurzbesuch in der Hauptstadt will Steinmeier mit beiden Kandidaten Gespräche führen. Geplant ist auch ein Treffen mit Präsident Hamid Karsai, der wegen des Streits über den Wahlausgang immer noch im Amt ist. "Afghanistan ist wieder einmal in einer kritischen Phase", sagte Steinmeier. Alle Beteiligten müssten sich bewusst darüber sein, dass das Land in seiner politischen Entwicklung "an einem Wendepunkt" stehe.



Steinmeier reist nach Indien weiter

Aus Sicherheitsgründen war Steinmeiers Reise bis zur Landung im Bundeswehrstützpunkt Masar-i-Scharif geheim gehalten worden. Der SPD-Politiker flog dann mit einer Transall der Bundeswehr nach Kabul weiter. Dort gab es auch ein Treffen mit dem UN-Sonderbeauftragten Jan Kubis. Noch am Samstag will er nach Indien weiterreisen, wo Gespräche mit der neuen Regierung von Premierminister Narendra Modi auf dem Programm stehen.