Die ersten Ausbilder der Bundeswehr werden am Freitag in den Nordirak reisen. Vom Nato-Flugplatz im schleswig-holsteinischen Hohn fliegen sechs Fallschirmjäger und ein Sanitäter nach Erbil. Dort sollen sie Kämpfern der kurdischen Peschmerga-Armee beibringen, wie Pistolen, Maschinengewehre und Panzerfäuste bedient werden.

Deutschland liefert den Kurden Waffen und Munition für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Insgesamt sollen die Peschmerga-Kämpfer von 40 Fallschirmjägern eingewiesen werden, die in kleinen Gruppen in den Irak reisen werden. Die Bundeswehr wird zudem etwa 30 Kurden in Deutschland darin ausbilden, wie Panzerabwehrraketen genutzt werden.

Unterdessen sagte der irakische Regierungschef Haidar al-Abadi, ausländische Bodentruppen seien in seinem Land weder notwendig noch erwünscht. Er ging damit ein auf die Aussagen des US-Generalstabschefs Martin Dempsey, der in einer Anhörung vor dem Senat nicht ausgeschlossen hat, dass die USA auch Bodentruppen im Irak einsetzen könnten, wenn dies im Kampf gegen IS erforderlich sein sollte.



"Wenn wir an einen Punkt gelangen, an dem ich glaube, dass unsere Berater irakische Soldaten bei Angriffen auf bestimmte IS-Ziele begleiten sollten, dann werde ich das dem Präsidenten empfehlen", sagte Dempsey. US-Präsident Barack Obama werde dann von Fall zu Fall entscheiden.

USA stationieren 1.600 Soldaten im Irak

Das Pentagon lässt derzeit etwa 1.600 US-Soldaten im Irak stationieren. Sie sollen die irakische Armee und die kurdischen Peschmerga aufrüsten und ausbilden sowie US-Einrichtungen schützen.

Die USA haben seit Anfang August mehr als 160 Luftangriffe im Irak geflogen. Die Angriffe seien mit der irakischen Regierung abgesprochen, sagte Parlamentspräsident Salim al-Dschaburi. Die USA hatten am Montag erstmals Ziele in Bagdad beschossen. Vergangene Woche kündigte Obama an, dass US-Kampfjets auch IS-Stellungen in Syrien gezielt bombardieren könnten.

Am Freitag wird der UN-Sicherheitsrat in einer Sondersitzung über den IS beraten. Daran wird auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier teilnehmen, bestätigte sein Sprecher. Steinmeier werde sich zu dem Konflikt äußern, obwohl Deutschland derzeit kein Mitglied des UN-Gremiums ist.