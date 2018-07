Der philippinische Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida, Abu Sayyaf, hat mit der Hinrichtung einer deutschen Geisel gedroht. Das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site veröffentlichte eine entsprechende Erklärung, die Abu Sayyaf zugeschrieben wird. Darin wird Deutschland aufgefordert, seine Unterstützung für die USA im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) zu stoppen. Außerdem fordern die Terroristen Lösegeld.

Derzeit würden die Forderungen auf ihre Authentizität geprüft, sagte der Polizeichef der südphilippinischen Provinz Sulu. Die Behörden vermuten in Sulu das Versteck der Terrororganisation.



Abu Sayyaf hält seit April zwei Deutsche gefangen. Die beiden Segler waren von ihrer Jacht in Palawan im Westen der Philippinen verschleppt worden. Abu Sayyaf veröffentlichte im August ein Foto, auf dem sie umringt von vermummten Kämpfern zu sehen waren – einer der Krieger deutet darauf mit einer Machete auf die Geiseln. Nun verlangen die Extremisten angeblich 250 Millionen Pesos (rund 4,3 Millionen Euro) und haben eine Frist zur Erfüllung ihrer Forderungen bis zum 10. Oktober gesetzt.

Die Bundesregierung will ihre Strategie im Kampf gegen den IS nicht ändern. Drohungen seien nicht das geeignete Mittel, um Einfluss auf die deutsche Außenpolitik zu nehmen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Berlin. "An unserer Politik in Syrien und Irak wird sich deshalb auch nichts ändern." Es werde daran gearbeitet, wie man zu einer Freilassung der Geiseln kommen könne. "Wir haben einen Krisenstab, der sich mit dem Fall befasst." Zu Details wollte sich die Sprecherin nicht äußern.

Die Gruppe Abu Sayyaf, deren Anführer der IS-Miliz ihre Loyalität zugesichert haben, sind für einige der schlimmsten Terroranschläge im Land verantwortlich. Sie kämpft für eine Abspaltung eines muslimischen Staates von den überwiegend katholischen Philippinen. In ihren Händen werden mehrere ausländische Geiseln vermutet.

Algerien sucht mit 1.500 Soldaten nach französischer Geisel

Seit dem Beginn der US-geführten Luftangriffe auf den IS kommt es vermehrt zu Geiselnahmen und Morddrohungen gegen westliche Staatsbürger. Am Sonntag entführte die IS-nahe Terrororganisation Dschund al-Khilafa (Soldaten des Kalifats) in Algerien einen französischen Bergführer und drohte mit seiner Ermordung, sollte Frankreich nicht binnen 24 Stunden seine Luftangriffe gegen den IS einstellen. Die französische Regierung will die Forderungen nicht erfüllen. Staatschef François Hollande sagte, Frankreich werde "keiner Erpressung, keinem Druck, keinem Ultimatum" nachgeben.

Algerische Sicherheitskräfte versuchen mit einem Großaufgebot, die Geiselnehmer ausfindig zu machen. 1.500 Soldaten und Anti-Terror-Spezialeinheiten durchsuchten die Bergregion Kabylei im Osten des Landes. Die Suche konzentriere sich auf ein Gebiet im Nationalpark Djurdjura, verlautete aus algerischen Sicherheitskreisen.