Die US-amerikanische Armee hat in der Vergangenheit von Deutschland aus ferngesteuerte Drohneneinsätze in Afghanistan geflogen. Im Jahr 2000 habe eine Einheit vom rheinland-pfälzischen US-Stützpunkt Ramstein aus begonnen, mit einer Drohne Jagd auf den Terror-Anführer Osama bin Laden zu machen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf US-Offiziere, die an solchen Einsätzen teilgenommen hätten.

Die damals noch unbewaffneten Fluggeräte vom Typ Predator seien im nördlichen Nachbarland Usbekistan gestartet worden. Der damalige Al-Kaida-Chef Bin Laden war seit den Anschlägen auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia untergetaucht. Erst als die Drohnen bewaffnet wurden, seien die Piloten aus Deutschland abgezogen worden, hieß es.

Die Bundesregierung sei offenbar nicht über den Einsatz der Drohnenpiloten in Ramstein informiert worden. Ein Sprecher der Bundesregierung teilte dem Bericht zufolge mit, die US-Regierung habe bestätigt, dass von amerikanischen Stützpunkten in Deutschland bewaffnete Drohnen derzeit "weder geflogen noch befehligt werden". Ob die Regierung wusste, dass in der Vergangenheit Drohnenpiloten in Ramstein eingesetzt waren, sagte der Sprecher demnach nicht.

Ramstein war zuvor immer wieder mit US-Drohnen in Verbindung gebracht worden. So soll die US-Basis unter anderem als Relaisstation genutzt worden sein, um Steuerungsbefehle an die weltweit operierende Flotte zu übermitteln.