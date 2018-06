US-Präsident Barack Obama hat den Rücktritt von Justizminister Eric Holder angenommen. Er würdigte die Arbeit des ersten schwarzen Politikers an der Spitze des Ministeriums: Holder habe sich in dem Amt sechs Jahre dafür eingesetzt, dass alle Amerikaner gleiches Recht bekommen, sagte Obama.

Die Zeremonie im Weißen Haus, in der er Holders Rücktritt akzeptierte, bezeichnete Obama als "bittersüßen Moment". Er sei froh darüber, dass Holder die Amtsgeschäfte weiter führe, bis ein Nachfolger bestätigt sei. Der US-Präsident lobte insbesondere Holders Eintreten zur Verteidigung der Bürgerrechte.



Holder stand vor allem wegen der Ereignisse in der Kleinstadt Ferguson in der Kritik, in der die Polizei hart gegen Bürger vorgegangen war, die tagelang wegen des Todes eines schwarzen Jugendlichen demonstrierten. Erst etwa einen Monat nach den tödlichen Schüssen auf den unbewaffneten Jungen ließ Holder gegen die gesamte Polizeiabteilung in Ferguson ermitteln. Geprüft werden soll, ob systematisch gegen die Verfassung verstoßen wurde.

Kontroverse Diskussionen löste der Justizminister auch durch seine Entscheidung aus, einen Prozess gegen einen der Beteiligten der Anschläge auf das World Trade Centre in einem Gericht in Manhattan zu führen. Angehörige der New Yorker Opfer empfanden das als unpassend. Erst unter diesem Druck veranlasste der Minister, dass sich ein Militärgericht des Falls annehmen solle.