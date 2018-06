Günther Oettinger, bisher Energiekommissar, soll künftig für Digitale Wirtschaft in Europa zuständig sein. Der frühere französische Finanzminister Pierre Moscovici übernimmt in der EU-Kommission die Bereiche Wirtschaft, Währung und Steuern. Das teilte die Kommission in Brüssel mit.

Beiden Ressorts sind Vizepräsidenten übergeordnet – der Lette Valdis Dombrovskis und der Finne Jyrki Katainen für Wirtschaftsthemen, der Este Andrus Ansip für Digitales. Insgesamt gibt es sieben Vizepräsidenten, wobei der bisherige niederländische Außenminister Frans Timmermans als Erster Vizepräsident arbeiten und für eine bessere Regulierung auf EU-Ebene zuständig sein soll.

Traditionell wichtig in Brüssel ist auch die Leitung der Wettbewerbskommission, die an die Dänin Margrethe Vestager geht. Handelskommissarin, und damit zuständig für die Verhandlungen über das strittige Freihandelsabkommen TTIP mit den USA, ist die Schwedin Cecilia Malmström. Der Brite Jonathan Hill erhält den Bereich Finanzstabilität, Finanzdienste und Kapitalmarkt.

Die Bundesregierung lobte die Entscheidung, Oettinger zum Kommissar für Digitale Wirtschaft zu ernennen. Er sei "der richtige Mann, um dieses wichtige Ressort zu bekleiden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Oettinger habe bereits als Energiekommissar sehr erfolgreich und sehr engagiert gearbeitet. Kritik kam hingegen von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europaparlament, Rebecca Harms, die Oettinger als "echte Fehlbesetzung" bezeichnete. "Immerhin war Jean-Claude Juncker offenbar weniger von Oettingers Qualitäten überzeugt als Angela Merkel und hat ihn nicht zum Vizepräsidenten gemacht", sagte sie in Brüssel.

Die neuen Kommissare müssen noch vom EU-Parlament bestätigt werden, bevor sie im November ihre Arbeit aufnehmen können. Das ist das Team des neuen EU-Kommissionspräsidenten: