Vertreter der EU-Staaten haben sich im Ukraine-Konflikt auf härtere Sanktionen gegen Russland verständigt. Nach Angaben von EU-Diplomaten wurde nach zähen Verhandlungen eine "grundsätzliche Einigung auf eine Ausdehnung der Sanktionen gegenüber Russland erzielt".



Offiziell wirksam werden sollen die Sanktionen jedoch erst im Laufe des Montags in einem "schriftlichen Verfahren", wenn die Hauptstädte grünes Licht gegeben haben. Geplant sind härtere Wirtschaftssanktionen sowie Reise- und Kontensperren für rund 20 Personen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Sanktionen am Dienstag im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden – damit würden sie in Kraft treten.

Die neuen Sanktionen treffen die gleichen Bereiche wie die bisherigen Maßnahmen der EU. Laut Diplomaten soll der Zugang zu Krediten für russische Staatsbanken erschwert werden, ebenso für Rüstungsfirmen und Unternehmen aus der Erdölförderung.



"Kurswechsel bewirken"

Auch Exporte militärisch nutzbarer Güter nach Russland will die EU weiter einschränken und das europäische Exportverbot für bestimmte Technologien zur Ölförderung ausweiten. Von den Reise- und Kontensperren sollen Entscheidungsträger aus der russischen Politik und Wirtschaft betroffen werden, ebenso ukrainische Separatisten. Ein Minister sei nicht im Visier, hieß es.

EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und Kommissionschef José Manuel Barroso informierten die europäischen Staats- und Regierungschefs per Brief über die Einigung. Die Maßnahmen folgten dem Prinzip, "dass EU-Sanktionen darauf ausgerichtet sind, einen Kurswechsel bei Russlands Handeln in der Ukraine zu bewirken".

Waffenruhe hält

Seit Freitagabend herrscht zwischen den Unterhändlern der ukrainischen Regierung und den prorussischen Separatisten eine Waffenruhe. Vertreter der Ukraine, Russlands, der prorussischen Rebellen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatten sich in der weißrussischen Hauptstadt Minsk auf eine Feuerpause geeinigt.



Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte, er habe den Regierungstruppen befohlen, die Feindseligkeiten einzustellen. "Ich zähle darauf, dass die Vereinbarung genau eingehalten wird, einschließlich der Feuereinstellung und der Freilassung Gefangener", sagte er. Das Abkommen werde von internationalen Beobachtern überwacht. Ein Gefangenenaustausch werde am Samstag beginnen. US-Präsident Barack Obama reagierte skeptisch. Die Nato beschloss die Aufstellung einer schnellen Eingreiftruppe.

Der Anführer der Donezker Rebellen, Alexander Sachartschenko, sagte: "Der Waffenstillstand ermöglicht es uns, nicht nur die Leben von Zivilisten zu retten, sondern auch die Leben derer, die zu den Waffen gegriffen haben, um ihr Land und ihre Ideale zu verteidigen." Der Luhansker Rebellenführer Igor Plotnitski sagte, die Unterschrift unter das Abkommen bedeuten nicht, dass die Rebellen ihr Streben nach einer Abspaltung von der Ukraine aufgegeben hätten.



Mögliche Unterstützung für Bauern

Die europäischen Bauern bekommen unterdessen die schlechte Stimmung zwischen Russland und dem Westen zu spüren. Durch die Moskauer Importbeschränkungen für Lebensmittel fehlt ein wichtiger Absatzmarkt. Als Reaktion auf den russischen Lebensmittel-Importstopp fasst die EU daher weiterreichende Hilfen für Bauern ins Auge. "Wir werden die Möglichkeit prüfen", sagte Agrarkommissar Dacian Ciolos nach einem Sondertreffen der EU-Agrarminister.



Bisher versucht die EU-Kommission, über Anreize für Angebot und Nachfrage die Preise von Agrarprodukten in Europa zu stabilisieren. Sie dürfte dafür nach eigenen Schätzungen etwa 180 Millionen Euro ausgeben. Künftig könnten die Landwirte möglicherweise auch direkte Entschädigungen erhalten, wie Ciolos sagte.

Ciolos warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen. Die Kommission werde "diese Möglichkeit analysieren", allerdings habe sie wenig Spielraum innerhalb des EU-Haushalts. Im laufenden Jahr sind rund 58 Milliarden Euro für Agrarausgaben eingeplant, das entspricht etwa 40 Prozent des EU-Haushalts. Doch fast das gesamte Geld ist bereits verplant.

Unklar blieb aber auch, woher zusätzliches Geld kommen könnte, falls die EU den Bauern erheblich stärker unter die Arme greifen sollte. Die Minister diskutierten auch, ob Mittel außerhalb des europäischen Agrarhaushalts genutzt werden könnten. Dies fordern auch viele Mitglieder des Agrarausschusses im Europaparlament.