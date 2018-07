Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat eine gerechtere Verteilung von Asylbewerbern in Europa gefordert. "Es kann nicht sein, dass vier, fünf Länder die größte Anzahl der Flüchtlinge aufnehmen", sagte er dem Spiegel. Das entspreche nicht der erforderlichen gesamteuropäischen Solidarität. De Maizière will Flüchtlingskontingente auf alle EU-Mitgliedstaaten verteilen.



Wenn alle die verabredeten Regeln einhielten, könnten Länder, in denen überproportional viele Flüchtlinge ankommen, entlastet werden. Voraussetzung sei allerdings, dass etwa in Italien "zügig diejenigen Personen erfasst werden, die Anspruch auf internationalen Schutz erheben können". Alle anderen sollten rasch in ihre Herkunfsländer zurückgeschickt werden, soll de Maizière laut dem Bericht Anfang September in einem Schreiben an EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström geschrieben haben.



Angesichts steigender Asylbewerberzahlen betonte der CDU-Minister, die Aufnahmebereitschaft der Deutschen habe Grenzen. "Wir können nicht alle Armutsprobleme der Welt in unserem Land lösen. Priorität muss grundsätzlich die Verbesserung der Verhältnisse vor Ort sein, um den Betroffenen eine Perspektive in ihrer Heimat zu geben."

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) sieht ebenfalls die EU in der Pflicht. Die Bundesregierung müsse sich für ein gesamteuropäisches Konzept einsetzen, das Lösungen für die stetig wachsende Gruppe Zuflucht suchenden Menschen aufzeige, sagte er der Welt am Sonntag.

Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner (SPD) sagte der Zeitung, das Kanzleramt solle kurzfristig zu einem "nationalen Flüchtlingsgipfel" einladen. Zudem müsse der Bund finanzielle Unterstützung leisten. "Dazu kann auch gehören, verfügbare Liegenschaften, etwa der Bundeswehr, zu angemessenen Konditionen zur Verfügung zu stellen."

Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) hält ebenfalls eine nationale Asylkonferenz "zeitnah für dringend geboten", auch um die Kommunikation zwischen den Ländern zu verbessern. Dabei müsse eine gegenseitige Kostenerstattung in den Blick genommen werden.