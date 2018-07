Der Bahnhof ist vollkommen zerstört, vielerorts gibt es keinen Strom: Nach wochenlangen Kämpfen in der ostukrainischen Stadt Ilowaisk beginnen die Menschen, die Trümmer aufzuräumen. Trotz des vereinbarten Waffenstillstands leben sie in beständiger Angst. Täglich sind in der Region Donezk Schüsse zu hören.