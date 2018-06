Die erste Maschine mit deutscher Militärausrüstung für die Kurden im Nordirak soll am Donnerstag von Leipzig aus starten. Die erste Ladung enthält nach Angaben des Verteidigungsministeriums unter anderem Gefechtshelme, Schutzwesten und Funkgeräte.



Sie kommen aus einem Zentraldepot der Bundeswehr für Einsatzversorgung an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern, das 2018 schließen soll. Weitere Transporte sind geplant. Wann die ersten Waffen, wie Panzerabwehrraketen, für den Kampf der Kurden gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) in den Nordirak geflogen werden, steht noch nicht fest.



Die Bundesregierung hatte beschlossen, die kurdischen Peschmerga im Irak in Abstimmung mit der Regierung in Bagdad aufzurüsten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dies mit der Bedrohung begründet, die von den IS-Extremisten im Irak auch für Deutschland und Europa ausgehe. Zugleich führte sie die extreme Not der irakischen Flüchtlinge an. Der Bundestag hatte der Lieferung am Montag in einer Sondersitzung mehrheitlich zugestimmt, Grüne waren größtenteils, Linke geschlossen dagegen.

Die Zusage Deutschlands umfasst unter anderem 30 Panzerabwehrsysteme vom Typ Milan, insgesamt 16.000 Sturmgewehre der Typen G3 und G36, 8.000 Pistolen, 200 leichte und 40 schwere Panzerfäuste, 40 Maschinengewehre sowie 10.000 Handgranaten. Das Material soll ein Verband von 4.000 Soldaten erhalten. Für den Einsatz der Milan-Raketen sollen die Kurden laut Verteidigungsministerium zuvor eine Einweisung erhalten.

Insgesamt sollen die Peschmerga Rüstungsgüter aus Bundeswehrbeständen im Wert von 70 Millionen Euro erhalten. "Wir gehen davon aus, dass der Bundeswehr alles mittelfristig ersetzt wird", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Kämpfer des IS waren im Juni von Syrien aus in den Westirak eingedrungen und hatten dort große Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Die Vereinten Nationen werfen der Gruppe Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, Merkel sprach von Völkermord.