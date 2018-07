Der Westen hat die Enthauptung einer britischen Geisel durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) scharf verurteilt. Die Regierungen in London und Washington betonten nach der Veröffentlichung des Hinrichtungsvideos erneut ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die Extremisten. Der britische Premierminister David Cameron kündigte an, "alle notwendigen Schritte" zur Zerstörung des IS zu unternehmen. Zu einer möglichen Beteiligung Londons an den Luftangriffen der USA auf IS-Stellungen im Nordirak äußerte er sich allerdings nicht.



"Wir werden die Verantwortlichen jagen und zur Rechenschaft ziehen, egal wie lange es dauert", sagte Cameron nach einer Krisensitzung mit seinem Sicherheitskabinett. Die Mörder des schottischen Entwicklungshelfers David Haines bezeichnete der britische Premier als "Verkörperung des Bösen".

Zusammen mit den USA und weiteren Verbündeten werde Großbritannien die IS-Kämpfer "zurückdrängen, zerschlagen und schließlich zerstören", sagte Cameron während einer Ansprache im Fernsehen. "Wir werden ruhig und überlegt vorgehen, aber mit eiserner Entschlossenheit." Haines sei ein "britischer Held", sagte Cameron. "Seine Selbstlosigkeit, sein Anstand und sein brennender Wunsch, anderen zu helfen, kosteten ihn das Leben."

"Am lebendigsten" im humanitären Engagement

Der 44-jährige Entwicklungshelfer Haines ist das dritte westliche Mordopfer des IS in weniger als vier Wochen. Er hatte 15 Jahre lang als Entwicklungshelfer gearbeitet, bevor er im März 2013 in Syrien verschleppt wurde. Zuvor war er Flugzeugingenieur der britischen Luftwaffe.



Für die internationale Hilfsorganisation Acted war der zweifache Vater Haines 2013 nach Syrien gereist, wo er die Verteilung von Hilfsgütern an Flüchtlinge koordinieren sollte. Doch kurz nach seiner Ankunft wurde er in der Nähe eines Flüchtlingslagers entführt, zusammen mit einem italienischen Kollegen. Dieser kam im Mai 2014 frei; ein Einsatz zu Haines' Befreiung aber scheiterte der britischen Regierung zufolge, und auch die Appelle seiner Familie an die Entführer blieben ungehört.



Anfang des Monats wurde Haines in dem IS-Video vorgeführt, dass den Mord am US-Journalisten Steven Sotloff zeigte. In der Aufnahme drohten die Entführer, den Briten ebenfalls zu töten, falls die britische Regierung ihre Unterstützung für den Militäreinsatz der USA im Irak nicht beende.



Vor seiner Reise nach Syrien war Haines auf dem Balkan, in Afrika und im Nahen Osten als Entwicklungshelfer im Einsatz. Sein Bruder Mike würdigte ihn als "geliebten Bruder, der kaltblütig ermordet wurde". David habe sich auf seinen Einsatz in Syrien sehr gefreut. "Er half allen, die Hilfe benötigten, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Ansichten oder ihrer Religion." In seinem humanitären Engagement sei er "am lebendigsten und am meisten begeistert" gewesen. Haines' Arbeitgeber Acted verurteilte den Mord an ihm als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", das nicht ungesühnt bleiben dürfe.