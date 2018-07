Ahmed* ist gebildet, weltläufig, durch und durch säkular – und ein entschiedener Gegner des Assad-Regimes. Mit einem Sympathisanten des "Islamischen Staate" (IS) verbindet den syrischen Intellektuellen so viel wie Baschar al-Assad mit Mutter Theresa. Dass in westlichen Hauptstädten nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand darüber diskutiert wird, ob Assad im Vergleich zu den brutalen Gotteskriegern des IS nicht doch das geringere Übel, ja möglicherweise ein Partner im Kampf gegen Abubakr al-Baghdadi und seine Schergen sei, empört Ahmed zutiefst. An US-Präsident Obamas Zusicherung, die USA würden bei der Bekämpfung von IS keinesfalls mit dem Damaszener Regime kooperieren, hegt er Zweifel. "Sollten amerikanische Bomber und syrische Kampfflugzeuge gemeinsam über der IS-Hochburg Raqqa im Osten Syriens kreisen, werde ich mich höchstpersönlich IS anschließen", sagt Ahmed.

Das Beispiel Ahmeds steht stellvertretend für die Verbitterung der sunnitisch-arabischen Welt gegenüber dem Westen: Als 2013 in der Ghouta Hunderte von syrischen, meist sunnitischen Zivilisten einem Giftgasanschlag des Assad-Regimes zum Opfer fielen, habe der Westen nicht eingegriffen. Gehe es jedoch darum, Christen, Jesiden – und eigene westliche Interessen – gegen IS zu verteidigen, seien Amerikaner und Europäer weniger zimperlich, schickten Kampfflugzeuge und Waffen – das ist die Wahrnehmung vieler in der sunnitisch-arabischen Welt. Sogar eine Zusammenarbeit mit dem einst geächteten Diktator von Damaskus, der vielen Sunniten als Speerspitze des verhassten schiitischen Iran gilt, sei kein Tabu mehr. Und immer wieder dieselbe Frage: Ist der Westen gar ein Parteigänger der Schiiten? Kein Zweifel: Diese Sicht der Rolle von Amerikanern und Europäern in Nahost ist sehr verzerrt. Wäre es da nicht am besten, sie unter der Rubrik "nahöstliche Verschwörungstheorien" abzulegen und zur Tagesordnung überzugehen?

Die Antwort lautet: nein. Denn Perzeptionen – auch wenn sie nur ein Zerrbild der Realität bilden – können große politische Wirkung entfalten. Das antiwestliche Rumoren in der sunnitisch-arabischen Welt zu ignorieren, wäre nicht nur Ausdruck westlicher Arroganz, sondern auch ein schwerer politischer Fehler. Welche Konsequenzen für die Nahost-Politik des Westens gilt es also zu ziehen?

Nora Müller ist Programmleiterin im Bereich Internationale Politik der Körber-Stiftung.

Assad ist Teil des Dschihadismus-Problems, nicht der Lösung. Sollten westliche Staaten mit dem Damaszener Regime bei der Bekämpfung von IS zusammenarbeiten, sähen sich viele Sunniten in Syrien (und weit darüber hinaus) in ihrer Überzeugung bestätigt: "Der Westen und Baschar stecken insgeheim unter einer Decke." Dass dies IS und anderen dschihadistischen Organisationen weitere Rekruten in die Arme triebe, liegt auf der Hand. Kämpften Assad und der Westen Seite an Seite gegen IS, wäre es zudem ungleich schwieriger, lokale Partner im Kampf gegen die Dschihadisten zu gewinnen. Eine ganz andere Frage ist indessen, ob Assad tatsächlich willens und in der Lage ist, die radikalislamischen Kämpfer niederzuringen. Nicht erst seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs hat das Assad-Regime dschihadistische Kräfte für seine eigenen politischen Zwecke instrumentalisiert. Das Menetekel der radikalislamischen Bedrohung war und ist Assad nützlich: in Syrien ebenso wie mit Blick auf die internationale Gemeinschaft. Denn nur so kann er sich als Bollwerk gegen die dschihadistische Gefahr stilisieren.

Seit IS mit an Grausamkeit und Menschenverachtung kaum zu überbietenden Aktionen als Akteur in Erscheinung getreten ist, dämmert auch den hartgesottensten Anti-Interventionisten: In Syrien und Irak geht es um mehr als um someone else's civil war. Vitale westliche (Sicherheits-) Interessen stehen auf dem Spiel, die es zu verteidigen gilt. US-Präsident Obama hat recht, wenn er eine breite Koalition von Staaten fordert, die sich IS entgegenstellen. Erfolgversprechend ist ein solches Bündnis aber nur dann, wenn es auch arabische Staaten einschließt. Dass nach US-Außenminister Kerrys jüngster Werbetour durch den Nahen und Mittleren Osten neben den GCC-Staaten auch Ägypten, der Irak, Jordanien und Libanon Bereitschaft signalisiert haben, die Anti-IS-Koalition zu unterstützen, ist ein wichtiges Zeichen. Denn ohne eine regionale Beteiligung würde jeder Maßnahme – ob militärisch oder politisch – der Ruch der westlichen Bevormundung anhaften und zu einer weiteren Solidarisierung der sunnitisch-arabischen Bevölkerungen mit IS führen.

Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran?

Vor allem in den Golf-Monarchien bekunden die Menschen unverhohlen ihre Sympathien für IS. Nicht nur angesichts der Popularität der Dschihadisten ist die Unterstützung einer US-geführten "Koalition der Willigen" für die regionalen Führer jedoch ein schwieriger Balanceakt. Viele sehen in IS ein Gegengewicht zur schiitischen Dominanz im Irak und damit zum regionalen Einfluss Teherans – auch wenn der neue irakische Premier Al-Abadi versöhnlichere Töne als sein Vorgänger Al-Maliki anschlägt. Darüber hinaus könnte eine Schwächung von IS die Position Assads in Syrien stärken – ein Nebeneffekt, der für viele arabische Machthaber, insbesondere am Golf, schwer verdaulich wäre. Schließlich fürchten die arabischen Staaten, bei einer aktiven Beteiligung am Kampf gegen IS selbst zum Ziel der Terroristen zu werden. Die Bedenken der arabischen Führer gegenüber einer Anti-IS-Koalition sind real. Dennoch wäre es fatal, wenn sich letztlich nicht die Einsicht durchsetzen würde: Von IS geht eine ebenso akute wie existenzielle Bedrohung aus, die nur gemeinsam bekämpft werden kann.

Eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran würde die regionale Dynamik positiv verändern. Dass IS wie ein dschihadistischer Deus ex Machina plötzlich auf der regionalpolitischen Bildfläche erschienen ist, hat nicht nur in den arabischen Hauptstädten, sondern auch in Teheran für Beunruhigung gesorgt. Vor diesem Hintergrund mehrten sich in letzter Zeit Anzeichen eines saudisch-iranischen Tauwetters: Vergangenen Monat reiste der stellvertretende iranische Außenminister Amir-Abdollahian in die saudische Hafenstadt Dschiddah, um dort mit Riads Chefdiplomaten Prinz Saud al-Faisal Gespräche zu führen. Am Rande der bevorstehenden UN-Generalversammlung könnte es zudem zu einem Treffen zwischen dem saudischen Außenamtschef und seinem iranischen Amtskollegen Zarif kommen. Auch die Bildung einer neuen irakischen Regierung wäre ohne grünes Licht aus Saudi-Arabien und dem Iran kaum möglich gewesen. Der Westen sollte alles daran setzen, diese positive Dynamik zu unterstützen. Ein Brückenschlag zwischen Riad, das sich als Schutzmacht der Sunniten versteht, und dem schiitischen Teheran würde den überbordenden konfessionellen Spannungen in Nahost die Spitze nehmen – und IS damit ein zentrales Rekrutierungsinstrument entziehen. Denn sunnitisch-schiitischer Hass ist ein fruchtbarer Nährboden für militanten Extremismus à la IS.

* Name aus Gründen des Identitätsschutzes geändert