Die französische Regierung hat nach den Anschlagsdrohungen der Organisation "Islamischer Staat" (IS) Warnungen an Botschaften von rund 30 Ländern ausgegeben. Franzosen wurden darin zu "größter Vorsicht" aufgerufen, hieß es aus dem Außenministerium in Paris. Die Warnungen richteten sich insbesondere an Staaten in Nordafrika, im Nahen Osten und Afrika.

Die IS-Islamisten hatten am Montag ihre Anhänger aufgerufen, Bürger all jener Staaten zu töten, die sich der internationalen Koalition gegen ihre Organisation angeschlossen haben. Vor allem Franzosen wurden explizit als Ziel genannt. Frankreich hatte sich als erstes europäisches Land an den US-Luftangriffen gegen IS-Stellungen im Irak beteiligt. Für Syrien gilt dies nicht: Außenminister Laurent Fabius sagte am Montag, seine Regierung werde weiterhin die gemäßigte Opposition gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützen, Luftangriffe auf IS-Stellungen in Syrien werde es jedoch nicht geben.

Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve sagte am Montag, alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen: "Frankreich hat keine Angst." In Sicherheitskreisen in Frankreich wurde die Anschlagsgefahr sehr ernst genommen. "Die Frage ist in aller Munde, sie ist nicht, wann ein Attentat stattfinden wird, sondern wo", hieß es.



Bereits in der vergangenen Woche hatte das Innenministerium ein Rundschreiben an die Präfekten verschickt, in dem dazu aufgefordert wird, die Wachsamkeit rund um religiöse Gebäude, Botschaften und bei großen Menschenansammlungen zu erhöhen.