Die USA suchen Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Insgesamt etwa 40 Nationen wollen sich an dem Einsatz beteiligen – sei es mit Waffenlieferungen oder auch mit militärischen Einsätzen. Auch Deutschland wird seinen Beitrag leisten, eine Beteiligung an den Luftschlägen im Irak und Syrien schließt Außenminister Frank-Walter Steinmeier jedoch aus. "Weder sind wir gefragt worden, das zu tun, noch werden wir das tun", sagte er im Bundestag. Der SPD-Politiker warb stattdessen dafür, die militärischen Pläne der neuen internationalen Koalition gegen den IS in eine "politische Strategie" einzubetten.

Steinmeier kündigte an, dass es dazu am Rande der UN-Vollversammlung Ende September in New York ein Treffen der G-7-Außenminister geben werde. Dabei soll es auch darum gehen, wie arabische Staaten in eine solche Strategie eingebunden werden. Deutschland führt in der Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) derzeit den Vorsitz.

Der Außenminister verwies nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen Philip Hammond in Berlin auf die geplanten deutschen Waffenlieferungen für die kurdischen Streitkräfte, die noch im Laufe des Septembers erfolgen sollen. "Das ist nicht wenig. Es trifft unser Maß an Verantwortung, das wir zu tragen haben."



Mehrere Unionspolitiker plädierten dafür, die USA im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Der außenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Philipp Mißfelder, brachte eine mögliche Luftraumüberwachung ins Spiel, zudem bestehe die Möglichkeit einer deutschen Beteiligung an Ausbildungsmissionen, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter sagte der taz: "Die Bundeswehr hat Erfahrung mit der Luftraumüberwachung durch Tornados, das ist auch im Kampf gegen die Dschihadisten vorstellbar." Dabei könne es "sinnvoll sein, die Tornados mit Bordkanonen oder Luft-Boden-Raketen auszustatten". Auch der CDU-Außenexperte Karl-Georg Wellmann sagte im Tagesspiegel, Überwachungsflüge der Bundeswehr seien denkbar.

Bundesregierung fordert Nachbesserung der humanitären Hilfe

Steinmeier sagte, der Bundesregierung sei klar, dass die Waffenlieferungen alleine nicht ausreichten. "Niemand ist so naiv, dass ein paar Gewehre für die Peschmerga das Problem aus der Welt bringen." Zugleich müsse auch bei der humanitären Hilfe nachgesteuert werden.



US-Präsident Barack Obama hatte in einer Rede an die Nation angekündigt, im Kampf gegen die Terrormiliz IS die Luftangriffe vom Irak auf die IS-Gebiete in Syrien auszuweiten. Wann die Einsätze beginnen sollen, ließ Obama offen.

Auch Großbritanniens Premierminister David Cameron schließt Luftangriffe in Syrien nicht aus. Dies stellte ein Sprecher des Premiers klar, nachdem sich Hammond in Berlin anders geäußert hatte. Der Außenminister hatte vor Journalisten gesagt, Großbritannien schließe Luftschläge auf Stellungen in Syrien kategorisch aus: "Wir hatten die Diskussion schon voriges Jahr in unserem Parlament, und wir werden diese Position nicht mehr überdenken." In London widersprach der Regierungssprecher: "Der Premierminister hat nichts ausgeschlossen" – dies sei die offizielle Position.



Die syrische Opposition und die Kurden begrüßten die neue Strategie der USA. Der Iran und die syrische Regierung kritisierten indes, dass sie von der internationalen Koalition ausgeschlossen wurden.