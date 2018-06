Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) will die Luftangriffe in Syrien nicht ungesühnt lassen und droht dem internationalen, von den USA angeführten Bündnis, mit Vergeltung. Ein IS-Kämpfer machte explizit Saudi-Arabien dafür verantwortlich, dass die USA mit Unterstützung arabischer Staaten ihre Luftangriffe vom Irak auf Syrien ausgeweitet haben. Darüber hinaus hat der IS ein neues Propagandavideo veröffentlicht, in dem eine britische Geisel vorgeführt wird.



Am gestrigen Montag hatte der IS seine Anhänger bereits dazu aufgerufen, Bürger all jener Staaten zu töten, die sich der internationalen Koalition gegen ihre Organisation angeschlossen haben. Vor allem Franzosen wurden explizit als Ziel genannt. Die Regierung in Paris nimmt diese Warnung sehr ernst und mahnte Franzosen weltweit zu äußerster Vorsicht.



Am Morgen hatten die USA und ihre Verbündeten erstmals IS-Ziele in Syrien aus der Luft angegriffen. Unterstützt wird der Einsatz US-Medien zufolge von Jordanien, Bahrain, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Bestätigt wurden die Angriffe von der jordanischen Luftwaffe. In einer Erklärung des Militärs im Staatsfernsehen, hieß es, es seien Ziele einiger Terrorgruppen zerstört worden, die Anschläge in Jordanien verüben wollten.



IS-Kämpfer und Anhänger der Nusra Front getötet

Von Kriegsschiffen im Roten Meer und im nördlichen Golf waren die Flugzeuge am Morgen gestartet. Pentagonsprecher John Kirby teilte mit, das US-Militär und seine Partner hätten die Extremisten mit Kampfjets, Bombern und Marschflugkörpern angegriffen. Auch Drohnen seien im Einsatz, teilte die Kommandozentrale mit.



Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtergruppe für Menschenrechte in Großbritannien wurden bei den Angriffen etwa 20 Kämpfer des IS getötet. Das US-Militär habe mindestens 50 Luftangriffe in den Provinzen Rakka und Deir al-Sor geflogen. Auch die der Al-Kaida nahestehende Extremisten-Gruppe Nusra Front im Nordwesten Syriens sei attackiert worden. Dabei seien mindestens 30 Kämpfer getötet worden sowie acht Zivilisten, darunter drei Kinder.



Die US-Kommandozentrale bestätigte acht Angriffe auf Verbündete von Al-Kaida. Damit habe man ein unmittelbar bevorstehendes Komplott gegen die USA und andere westliche Staaten seitens Al-Kaida-Veteranen stören wollen, hieß es. Um welche Art von Verschwörung es dabei ging, wurde nicht erläutert.

"Frankreich lässt sich nicht erpressen"

Die Nato ist nach eigenen Angaben nicht an den Luftangriffen beteiligt. Die britische Regierung diskutiert noch, ob sich das Land an dem Einsatz in Syrien beteiligen soll. Die Beratungen darüber dauern an, sagt eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in London.

Die französische Regierung hat sich bereits entschieden, die US-Luftangriffe zu unterstützen und will an diesem Entschluss auch festhalten. Daran werde die Entführung eines Franzosen durch Islamisten in Algerien nichts ändern, kündigte Regierungschef Manuel Valls an: "Frankreich lässt sich nicht erpressen." Die Einsätze gegen den IS würden fortgesetzt, Frankreich sei eine Nation, die ihre Verantwortung ernst nehme, sagte Valls.

Russland kritisiert Angriffe als Völkerrechtsverstoß

Russland kritisierte die Luftangriffe als Verstoß gegen das Völkerrecht. Für einen solchen Militäreinsatz sei eine Zustimmung der syrischen Regierung oder ein Mandat des UN-Sicherheitsrates notwendig, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Der eigenmächtige Beschluss der USA und ihrer Verbündeten schüre Spannungen und destabilisiere die Region.



Die Luftoffensive hatte am frühen Dienstagmorgen gegen 2:30 Uhr deutscher Zeit begonnen. Zuvor hatten die USA den syrischen Botschafter bei den Vereinten Nationen über die Luftangriffe informiert. Das bestätigte das Außenministerium in Damaskus in einer kurzen Erklärung.